Два жителя Новосибирска застряли в аэропорту Читы

Двое мужчин не смогли улететь из Читы в Новосибирск из-за замены самолета, который должен был выполнять рейс. Необходимость замены объяснили неблагоприятными погодными условиями. Прокуратура полагает, что в данном случае нарушены права потребителей авиационных услуг. По данному сообщению была организована проверка.