Два жителя Новосибирска застряли в аэропорту Читы

Posted 8 ноября, 14:28
Published 8 ноября, 14:28
Modified 8 ноября, 14:30
Updated 8 ноября, 14:30
Двое мужчин не смогли улететь из Читы в Новосибирск из-за замены самолета, который должен был выполнять рейс. Необходимость замены объяснили неблагоприятными погодными условиями. Прокуратура полагает, что в данном случае нарушены права потребителей авиационных услуг. По данному сообщению была организована проверка.
Прокуратура также проверит еще одно возможное нарушение со стороны «Сибири». Стало известно, что у путешественников из Новосибирска не приняли багаж. Если сотрудники надзорного ведомства установят факт нарушения, виновных накажут.