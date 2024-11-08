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Posted 8 ноября, 14:28

Published 8 ноября, 14:28

Modified 8 ноября, 14:30

Updated 8 ноября, 14:30

Жители Новосибирска застряли в аэропорту

Два жителя Новосибирска застряли в аэропорту Читы

8 ноября 2024, 14:28
Фото: Изображение Midjourney. Жители Новосибирска застряли в аэропорту
Вчера двое пассажиров авиакомпании «Сибирь» не смогли улететь в Новосибирск из Читы. Об инциденте рассказали в пресс-службе Новосибирской транспортной прокуратуры.

Двое мужчин не смогли улететь из Читы в Новосибирск из-за замены самолета, который должен был выполнять рейс. Необходимость замены объяснили неблагоприятными погодными условиями. Прокуратура полагает, что в данном случае нарушены права потребителей авиационных услуг. По данному сообщению была организована проверка.

Прокуратура также проверит еще одно возможное нарушение со стороны «Сибири». Стало известно, что у путешественников из Новосибирска не приняли багаж. Если сотрудники надзорного ведомства установят факт нарушения, виновных накажут.

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#София Самарина#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Прокуратура
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