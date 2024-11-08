Проезд до Новосибирска намертво заблокировала авария четырех фур

Posted 8 ноября, 06:05
Published 8 ноября, 06:05
Modified 8 ноября, 06:07
Updated 8 ноября, 06:07
Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 8 ноября на Кузбассе. Недалеко от кемеровского города Топки столкнулись фуры. Произошло это на трассе, ведущей до Новосибирска.
О пострадавших не сообщается. Причины аварии устанавливают сотрудники ГАИ. Известно, что на дороге столкнулись четыре фуры. Движение заблокировано в обе стороны. Организован объезд по соседним трассам.
Весь день был закрыт проезд на трассе «Иртыш» в связи с погодными условиями. На дорогах образовался сильный гололед, а на улице кружила сильная метель.