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Posted 8 ноября, 06:05

Published 8 ноября, 06:05

Modified 8 ноября, 06:07

Updated 8 ноября, 06:07

Случилось ДТП

Проезд до Новосибирска намертво заблокировала авария четырех фур

8 ноября 2024, 06:05
Фото: 1MI. Случилось ДТП
В соседнем регионе заблокирован въезд в Новосибирск из-за массовой аварии, о чем сообщают очевидцы в соцсетях.

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 8 ноября на Кузбассе. Недалеко от кемеровского города Топки столкнулись фуры. Произошло это на трассе, ведущей до Новосибирска.

О пострадавших не сообщается. Причины аварии устанавливают сотрудники ГАИ. Известно, что на дороге столкнулись четыре фуры. Движение заблокировано в обе стороны. Организован объезд по соседним трассам.

Фото: АСТ-54

Весь день был закрыт проезд на трассе «Иртыш» в связи с погодными условиями. На дорогах образовался сильный гололед, а на улице кружила сильная метель.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Трасса#Кемеровская область#Кузбасс
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