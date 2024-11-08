Новосибирск встал в пробках — куда лучше не соваться

Posted 8 ноября, 02:16
Published 8 ноября, 02:16
Modified 8 ноября, 02:18
Updated 8 ноября, 02:18
По данным «Яндекс. Карт» и «2ГИС», уровень пробок оценивают в Новосибирске на 7 баллов. На утро 8 ноября загружен как правый, так и левый берег.
Ночью в городе выпал снег, бушевал сильный ветер и образовался гололед на дорогах. На многих крупных дорогах произошли ДТП. Все это спровоцировало пробки.
Сильнее всего на правобережье загружена улица Большевистская, Кирова, Никитина, Ипподромская, Богдана Хмельницкого. Не легко проехать и по Октябрьскому мосту.
На левобережье автомобилисты стоят на проезде Энергетиков, Станиславского, Сибиряков-Гвардейцев, Советском шоссе, улице Большая.
Рано утром в Новосибирской области открыли трассу «Иртыш». Она была закрыта с вечера 7 ноября из-за непогоды.