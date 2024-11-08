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Posted 8 ноября, 02:16

Published 8 ноября, 02:16

Modified 8 ноября, 02:18

Updated 8 ноября, 02:18

Ночью выпал снег

Новосибирск встал в пробках — куда лучше не соваться

8 ноября 2024, 02:16
Фото: 1MI. Ночью выпал снег

Новосибирск сковали километровые пробки из-за непогоды

В Новосибирске образовались километровые пробки после непогоды, о чем свидетельствуют данные карт.

По данным «Яндекс. Карт» и «2ГИС», уровень пробок оценивают в Новосибирске на 7 баллов. На утро 8 ноября загружен как правый, так и левый берег.

Ночью в городе выпал снег, бушевал сильный ветер и образовался гололед на дорогах. На многих крупных дорогах произошли ДТП. Все это спровоцировало пробки.

Фото: 2ГИС

Сильнее всего на правобережье загружена улица Большевистская, Кирова, Никитина, Ипподромская, Богдана Хмельницкого. Не легко проехать и по Октябрьскому мосту.

На левобережье автомобилисты стоят на проезде Энергетиков, Станиславского, Сибиряков-Гвардейцев, Советском шоссе, улице Большая.

Рано утром в Новосибирской области открыли трассу «Иртыш». Она была закрыта с вечера 7 ноября из-за непогоды.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Пробки#ДТП#Затор
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