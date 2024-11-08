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Posted 8 ноября, 01:21

Published 8 ноября, 01:21

Modified 8 ноября, 01:23

Updated 8 ноября, 01:23

Дорога открыта

Проезд по трассе в Новосибирской области открыли после непогоды

8 ноября 2024, 01:21
Фото: 1MI. Дорога открыта
В Новосибирской области открыли проезд по трассе, перекрытой из-за плохой погоды, о чем сообщил «Сибуправтодор».

7 ноября была перекрыта трасса Р-254 «Иртыш». Движение ограничили с 16 часов на нескольких участках.

Причиной стала непогода. В регионе сохранялся шквалистый ветер, метель, гололед. Видимость была очень низкой. Сняли ограничения лишь утром 8 ноября. Полностью движение возобновлено в 7 утра.

Ветер принес множество разрушений. Он валил деревья, срывал крыши, вырывал ограждения, сносил балконы. Такая погода сохранится и 8 ноября.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Автомобили#Трасса#Проезд#Трасса «Иртыш»
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