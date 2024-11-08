Проезд по трассе в Новосибирской области открыли после непогоды

Posted 8 ноября, 01:21
Published 8 ноября, 01:21
Modified 8 ноября, 01:23
Updated 8 ноября, 01:23
7 ноября была перекрыта трасса Р-254 «Иртыш». Движение ограничили с 16 часов на нескольких участках.
Причиной стала непогода. В регионе сохранялся шквалистый ветер, метель, гололед. Видимость была очень низкой. Сняли ограничения лишь утром 8 ноября. Полностью движение возобновлено в 7 утра.
Ветер принес множество разрушений. Он валил деревья, срывал крыши, вырывал ограждения, сносил балконы. Такая погода сохранится и 8 ноября.