Мужчину прибило ограждением к земле во время шторма в Новосибирске

Posted 7 ноября, 13:32
Published 7 ноября, 13:32
Modified 7 ноября, 13:34
Updated 7 ноября, 13:34
Все случилось днем 7 ноября. На протяжении всего дня в городе сохраняется сильный ветер с большими порывами. Снесло деревья, крыши, электропровода.
На случайного прохожего прилетел забор, который повалил с ног человека. Мужчина смог самостоятельно подняться и дойти до торгового центра. Из него он вызвал скорую помощь. У него диагностировали удар грудной клетки.
Такая погода в регионе продержится еще сутки. Людям не советуют выходить на улицу. Перекрыта трасса для проезда автомобилей.