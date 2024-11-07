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Posted 7 ноября, 13:32

Published 7 ноября, 13:32

Modified 7 ноября, 13:34

Updated 7 ноября, 13:34

Мужчина пострадал

Мужчину прибило ограждением к земле во время шторма в Новосибирске

7 ноября 2024, 13:32
Фото: atas.info. Мужчина пострадал
В Новосибирске на прохожего упал забор во время ветра, о чем говорится в соцсетях.

Все случилось днем 7 ноября. На протяжении всего дня в городе сохраняется сильный ветер с большими порывами. Снесло деревья, крыши, электропровода.

На случайного прохожего прилетел забор, который повалил с ног человека. Мужчина смог самостоятельно подняться и дойти до торгового центра. Из него он вызвал скорую помощь. У него диагностировали удар грудной клетки.

Такая погода в регионе продержится еще сутки. Людям не советуют выходить на улицу. Перекрыта трасса для проезда автомобилей.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Погода#Ветер#Шторм
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