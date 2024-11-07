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Posted 7 ноября, 11:26

Published 7 ноября, 11:26

Modified 7 ноября, 11:28

Updated 7 ноября, 11:28

Ветер сорвал балкон

Мощный ветер вырвал балкон дома в Новосибирске

7 ноября 2024, 11:26
Фото: 1MI. Ветер сорвал балкон
В Новосибирске сильный ветер сорвал балкон, о чем рассказали спасатели МАСС.

Инцидент произошел в Кировском районе. Днем 7 ноября ветер сорвал один балкон в доме. Случилось это на улице Палласа.

По счастливой случайности в этот момент под балконом не проходили люди, когда падало стекло. Спасатели демонтировали поврежденные блоки, чтобы избежать повторного ЧП.

Видео: МАСС.

И это не одно разрушение, произошедшее в Новосибирске. Известно как минимум о 20 случаях, когда падали деревья, срывались крыши и обрывались провода.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#МАСС#Ветер
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