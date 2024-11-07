Мощный ветер вырвал балкон дома в Новосибирске

Posted 7 ноября, 11:26
Published 7 ноября, 11:26
Modified 7 ноября, 11:28
Updated 7 ноября, 11:28
Инцидент произошел в Кировском районе. Днем 7 ноября ветер сорвал один балкон в доме. Случилось это на улице Палласа.
По счастливой случайности в этот момент под балконом не проходили люди, когда падало стекло. Спасатели демонтировали поврежденные блоки, чтобы избежать повторного ЧП.
И это не одно разрушение, произошедшее в Новосибирске. Известно как минимум о 20 случаях, когда падали деревья, срывались крыши и обрывались провода.