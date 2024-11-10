В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение

МЧС предупреждает о возможных последствиях продолжительного сильного ветра. Могут возникнуть проблемы в сфере ЖКХ, такие как обрыв линий связи, падение деревьев и ветвей, легких конструкций. В ведомстве также призывают помнить об опасности гололедицы как для пешеходов, так и для водителей.