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Posted 10 ноября, 13:20

Published 10 ноября, 13:20

Modified 10 ноября, 13:22

Updated 10 ноября, 13:22

Непогода продолжается в Новосибирске — штормовое предупреждение на 11 ноября

В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение

10 ноября 2024, 13:20
Фото: atas.info. Непогода продолжается в Новосибирске — штормовое предупреждение на 11 ноября

В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение на 11 ноября

МЧС предупреждает о продолжающейся непогоде в Новосибирске: 11 ноября прогнозируется усиление ветра до 20 м/с.

11 ноября метели ожидаются в Новосибирске. Ночью снег, усиление ветра до 20 м/с. Днем также по городу пройдет мокрый снег, порывы ветра до 16 м/с.

МЧС предупреждает о возможных последствиях продолжительного сильного ветра. Могут возникнуть проблемы в сфере ЖКХ, такие как обрыв линий связи, падение деревьев и ветвей, легких конструкций. В ведомстве также призывают помнить об опасности гололедицы как для пешеходов, так и для водителей.

Продолжительные осадки, мокрый снег ожидаются в Новосибирске до конца недели. Температура к середине недели опустится до -17, -18 градусов, к выходным до -10 градусов.

Циклон принесет в Новосибирск снег и сильный ветер — когда ждать непогоду
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