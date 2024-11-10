В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение

Posted 10 ноября, 13:20
Published 10 ноября, 13:20
Modified 10 ноября, 13:22
Updated 10 ноября, 13:22
11 ноября метели ожидаются в Новосибирске. Ночью снег, усиление ветра до 20 м/с. Днем также по городу пройдет мокрый снег, порывы ветра до 16 м/с.
МЧС предупреждает о возможных последствиях продолжительного сильного ветра. Могут возникнуть проблемы в сфере ЖКХ, такие как обрыв линий связи, падение деревьев и ветвей, легких конструкций. В ведомстве также призывают помнить об опасности гололедицы как для пешеходов, так и для водителей.
Продолжительные осадки, мокрый снег ожидаются в Новосибирске до конца недели. Температура к середине недели опустится до -17, -18 градусов, к выходным до -10 градусов.