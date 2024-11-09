Мошенники под видом сотрудников МЧС обманывают россиян — как распознать лжеца

Posted 9 ноября, 05:53
Published 9 ноября, 05:53
Modified 9 ноября, 05:56
Updated 9 ноября, 05:56
Как сообщили в пресс-службе министерства, сотрудники МЧС не занимаются продажей пожарных извещателей, огнетушителей и других средств безопасности и не оказывают платные услуги. МЧС рекомендует при появлении таких «продавцов» сразу обращаться по номеру 112, поскольку все действия мошенников незаконны.
Для россиян, нуждающихся в социальной поддержке, с 2018 года реализуются программы по бесплатной установке пожарных извещателей. Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что за этот период было установлено уже более 1,6 миллиона датчиков, что позволило спасти более 750 человек, включая детей.
Если к вам пришли незнакомцы, утверждающие, что они из МЧС и предлагают купить оборудование, сотрудники ведомства советуют не соглашаться на покупку и проверить их удостоверения. Официальные сотрудники МЧС при выполнении служебных обязанностей всегда имеют при себе удостоверение и не занимаются продажей товаров. Министерство призывает граждан проявлять осторожность и немедленно сообщать о случаях мошенничества, чтобы предотвратить обман и защитить особенно уязвимых членов общества от подобных действий.