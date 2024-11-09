Мошенники под видом сотрудников МЧС обманывают россиян — как распознать лжеца

Если к вам пришли незнакомцы, утверждающие, что они из МЧС и предлагают купить оборудование, сотрудники ведомства советуют не соглашаться на покупку и проверить их удостоверения. Официальные сотрудники МЧС при выполнении служебных обязанностей всегда имеют при себе удостоверение и не занимаются продажей товаров. Министерство призывает граждан проявлять осторожность и немедленно сообщать о случаях мошенничества, чтобы предотвратить обман и защитить особенно уязвимых членов общества от подобных действий.