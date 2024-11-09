atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 9 ноября, 05:53

Published 9 ноября, 05:53

Modified 9 ноября, 05:56

Updated 9 ноября, 05:56

Пожарный извещатель

Мошенники под видом сотрудников МЧС обманывают россиян — как распознать лжеца

9 ноября 2024, 05:53
Фото: 1MI. Пожарный извещатель

В Новосибирске мошенники под видом сотрудников МЧС обманывают горожан

ГУ МЧС России сообщает о случаях мошенничества, связанных с продажей пожарных извещателей по завышенным ценам. Аферисты, выдавая себя за сотрудников МЧС, ходят по домам и квартирам, предлагая приобрести датчики, часто ориентируясь на доверчивых граждан, особенно пожилых людей.

Как сообщили в пресс-службе министерства, сотрудники МЧС не занимаются продажей пожарных извещателей, огнетушителей и других средств безопасности и не оказывают платные услуги. МЧС рекомендует при появлении таких «продавцов» сразу обращаться по номеру 112, поскольку все действия мошенников незаконны.

Для россиян, нуждающихся в социальной поддержке, с 2018 года реализуются программы по бесплатной установке пожарных извещателей. Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что за этот период было установлено уже более 1,6 миллиона датчиков, что позволило спасти более 750 человек, включая детей.

Если к вам пришли незнакомцы, утверждающие, что они из МЧС и предлагают купить оборудование, сотрудники ведомства советуют не соглашаться на покупку и проверить их удостоверения. Официальные сотрудники МЧС при выполнении служебных обязанностей всегда имеют при себе удостоверение и не занимаются продажей товаров. Министерство призывает граждан проявлять осторожность и немедленно сообщать о случаях мошенничества, чтобы предотвратить обман и защитить особенно уязвимых членов общества от подобных действий.

Два человека заживо сгорели в крупном пожаре в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Магазин вспыхнул в Новосибирске — что известно о пожареДве женщины и мужчина погибли при пожарах в НовосибирскеЗа один праздничный день новосибирцы устроили 10 пожаров
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Россия#Мошенничество#МЧС#Безопасность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика