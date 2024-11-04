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Posted 4 ноября, 05:05

Published 4 ноября, 05:05

Modified 4 ноября, 05:07

Updated 4 ноября, 05:07

Пожарные в форме

В Новосибирске сотрудники МЧС пришли к спасенной женщине на выписку из роддома

4 ноября 2024, 05:05
Фото: 1MI. Пожарные в форме
Сотрудники МЧС пришли на выписку из роддома молодой мамы Екатерины, которую они спасли из пожара всего за несколько часов до родов.

29 октября в пятиэтажном доме на улице Есенина вспыхнул пожар, в результате которого была эвакуирована семья Екатерины и еще несколько жильцов. Она находилась на девятом месяце беременности, когда ее спасатели вынесли из задымленного помещения на специальном спинальном щите. Спасатели отметили, что сумели быстро среагировать благодаря действиям старшего сына Екатерины, который привлек внимание к ситуации, хлопая в двери.

После оказания первой помощи Екатерину доставили в больницу, и на следующий день она родила здорового мальчика, которого назвали Лукой. 3 ноября Екатерину выписали из больницы, ее встречали не только родственники, но и те самые спасатели, которые подарили ей цветы и презенты. Среди подарков оказался и пожарный извещатель, о важности которого они также рассказали.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск
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