В Новосибирске сотрудники МЧС пришли к спасенной женщине на выписку из роддома

После оказания первой помощи Екатерину доставили в больницу, и на следующий день она родила здорового мальчика, которого назвали Лукой. 3 ноября Екатерину выписали из больницы, ее встречали не только родственники, но и те самые спасатели, которые подарили ей цветы и презенты. Среди подарков оказался и пожарный извещатель, о важности которого они также рассказали.