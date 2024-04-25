atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

Появилось видео ДТП с «ГАЗелью» под Новосибирском

Появилось видео ДТП с «ГАЗелью» под Новосибирском

25 апреля 2024, 06:54
Фото: Покуратура Новосибирской области
В ночь на 25 апреля в Болотнинском районе грузовик влетел в потерявшую управление «ГАЗель», четыре человека пострадали, следует из сообщения пресс-службы областной прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры Новосибирской области приступили к проверке обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, случившегося в ночь на четверг, 25 апреля на трассе «Сибирь». Около трех часов ночи грузовик врезался в потерявший управление микроавтобус с девятью пассажирами и перевернулся.

Судя по записи с регистратора, «ГАЗель» по пока неустановленной причине буквально закрутило на полном ходу, и автомобиль вылетел на встречную полосу, по которой ехал грузовик HOWO.

Сейчас известно о четырех пострадавших, травмы получил в том числе и водитель микроавтобуса. Выяснение причин происшествия продолжается.

Читайте также:
Есть пострадавшие Стали известны подробности ДТП с маршруткой и газелью под Новосибирском4,5 года «строгача» за взятки получил новосибирский опер-вымогатель Душитель с расцарапанным лицом угрожает женщинам Новосибирска
#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирск#ДТП#Прокуратура#Пострадавшие#Газель#Болотнинский район
Подпишитесь
Из-за мигрантов с тараканами новосибирцы оказались на улице
Вчера, 04:30
Ужасными дорогами Новосибирской области заинтересовался Бастрыкин
Вчера, 08:06
Фейкового мэра Новосибирска завалили жалобами на детские сады, метро и собак
23 апреля, 09:24
Синоптики рассказали, когда закончатся мороз и снег в Новосибирске
Вчера, 01:52
Вахтовиков «кинул» на 16 млн работодатель из Новосибирска
23 апреля, 10:48
Мост на плотине ГЭС разрушается во время паводка в Новосибирске
23 апреля, 08:55
"