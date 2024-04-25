Появилось видео ДТП с «ГАЗелью» под Новосибирском

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Сотрудники прокуратуры Новосибирской области приступили к проверке обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, случившегося в ночь на четверг, 25 апреля на трассе «Сибирь». Около трех часов ночи грузовик врезался в потерявший управление микроавтобус с девятью пассажирами и перевернулся.
Судя по записи с регистратора, «ГАЗель» по пока неустановленной причине буквально закрутило на полном ходу, и автомобиль вылетел на встречную полосу, по которой ехал грузовик HOWO.
Сейчас известно о четырех пострадавших, травмы получил в том числе и водитель микроавтобуса. Выяснение причин происшествия продолжается.