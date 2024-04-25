Душитель с расцарапанным лицом угрожает женщинам Новосибирска

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
Modified Сегодня, 03:43
Updated Сегодня, 03:43
Все произошло в Академгородке на улице Российская. Во дворе дома №10 неизвестный мужчина в вечернее время 24 апреля напал на незнакомую ему женщину. Со слов очевидцев, он начал ее душить. Однако сибирячка дала злоумышленнику отпор. Жертва расцарапала его лицо ключами.
При каких обстоятельствах он не стал завершать свой умысел, в посте не уточняется. Теперь очевидцы пытаются распространить информацию, чтобы найти мужчину. Указываются и его приметы: темная куртка с надписью USA на спине, лицо было в крови. Он убежал в нечетную сторону улицы. В комментариях новосибирцы пишут, что видели потенциального преступника в 21:30, когда тот шел со стороны Российской, №21 в сторону Российской, №10 и судя по походке, он был не трезв.
Нельзя исключить, что душитель может напасть и на других женщин. Если у вас информация по поводу данного инцидента, то сообщайте об этом в редакцию через бота в ТГ: @Atasinfo_bot