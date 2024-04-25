Душитель с расцарапанным лицом угрожает женщинам Новосибирска

При каких обстоятельствах он не стал завершать свой умысел, в посте не уточняется. Теперь очевидцы пытаются распространить информацию, чтобы найти мужчину. Указываются и его приметы: темная куртка с надписью USA на спине, лицо было в крови. Он убежал в нечетную сторону улицы. В комментариях новосибирцы пишут, что видели потенциального преступника в 21:30, когда тот шел со стороны Российской, №21 в сторону Российской, №10 и судя по походке, он был не трезв.