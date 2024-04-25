Появилось видео ДТП с «ГАЗелью» под Новосибирском

В ночь на 25 апреля в Болотнинском районе грузовик влетел в потерявшую управление «ГАЗель», четыре человека пострадали, следует из сообщения пресс-службы областной прокуратуры.