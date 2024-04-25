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Газель

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2024
О состоянии пассажиров маршрутки, расхлеставшейся в ДТП, рассказали в Минздраве
25 апреля, 06:56
Появилось видео ДТП с «ГАЗелью» под Новосибирском
В ночь на 25 апреля в Болотнинском районе грузовик влетел в потерявшую управление «ГАЗель», четыре человека пострадали, следует из сообщения пресс-службы областной прокуратуры.
25 апреля, 06:54
Фургон «Хлеба Сибири» сбил подростка при разгрузке товара в Новосибирске
12 февраля в Кировском районе Новосибирска возле продуктового магазина на улице Сибиряков-Гвардейцев 35-летний водитель за рулем «Газели» сбил 14-летнюю девочку-подростка.
12 февраля, 09:32
2023
Маршрутка сбила ребенка в Калининском районе Новосибирска
Со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску об этом сообщает ВК-паблик «ЧП Новосибирск».
15 января 2023, 17:26

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