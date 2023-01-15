Маршрутка сбила ребенка в Калининском районе Новосибирска

Авария произошла около 7 часов вечера в районе жилищного массива «Родники», расположенного в Калининском районе Новосибирска.

«Газель» следовала по маршруту № 51 «Вокзал Новосибирск-Главный» — «Аэропорт «Калининский».

По словам источника ВК-паблика, машина двигалась со стороны Тюленина в сторону Мясниковой.

На Красном проспекте, возле дома № 134,машина наехала на маленького пешехода.

Девочка переходила дорогу в неположенном месте по ходу движения автомобиля.

Ребенка с травмами доставили в больницу.

О состоянии девочки ничего не сообщается.