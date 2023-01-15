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Posted Сегодня, 17:26

Published Сегодня, 17:26

Modified Сегодня, 17:33

Updated Сегодня, 17:33

Маршрутка сбила ребенка в Калининском районе Новосибирска

Сегодня, 17:26
Еще одно ДТП с пострадавшим ребенком, в Калининском районе Новосибирска

В Новосибирске «Газель», следовавшая от вокзала в аэропорт, сбила 10-летнюю девочку

Со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску об этом сообщает ВК-паблик «ЧП Новосибирск».

Авария произошла около 7 часов вечера в районе жилищного массива «Родники», расположенного в Калининском районе Новосибирска.
«Газель» следовала по маршруту № 51 «Вокзал Новосибирск-Главный» — «Аэропорт «Калининский».
По словам источника ВК-паблика, машина двигалась со стороны Тюленина в сторону Мясниковой. 
На Красном проспекте, возле дома № 134,машина наехала на маленького пешехода.
Девочка переходила дорогу в неположенном месте по ходу движения автомобиля.
Ребенка с травмами доставили в больницу.
О состоянии девочки ничего не сообщается. 

Ранее сообщалось, что кроссовер Mitsubishi ASX наехал на 10-летнюю девочку на пешеходном переходе рядом с 28-м домом по улице 1905 года, сообщает отдел пропаганды новосибирского управления ГИБДД.

#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Дети#Газель#10-летняя девочка#Наезд
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