Маршрутка сбила ребенка в Калининском районе Новосибирска

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
Авария произошла около 7 часов вечера в районе жилищного массива «Родники», расположенного в Калининском районе Новосибирска.
«Газель» следовала по маршруту № 51 «Вокзал Новосибирск-Главный» — «Аэропорт «Калининский».
По словам источника ВК-паблика, машина двигалась со стороны Тюленина в сторону Мясниковой.
На Красном проспекте, возле дома № 134,машина наехала на маленького пешехода.
Девочка переходила дорогу в неположенном месте по ходу движения автомобиля.
Ребенка с травмами доставили в больницу.
О состоянии девочки ничего не сообщается.
Ранее сообщалось, что кроссовер Mitsubishi ASX наехал на 10-летнюю девочку на пешеходном переходе рядом с 28-м домом по улице 1905 года, сообщает отдел пропаганды новосибирского управления ГИБДД.