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Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

Четвероклассница попала под колеса возле школы в Новосибирске

Сегодня, 07:56
Фото: Управление ГИБДД по НСО
Место аварии
Кроссовер Mitsubishi ASX наехал на 10-летнюю девочку на пешеходном переходе рядом с 28-м домом по улице 1905 года, сообщает отдел пропаганды новосибирского управления ГИБДД.

Школьница получила травмы, ее госпитализировали, добавили в ведомстве.

Иномаркой управляла женщина 1966 года рождения.

Неподалеку от места ДТП располагаются школа № 137 и лицей № 9.

Ранее сообщалось, что Татарский районный суд вернется к рассмотрению дела бывшего муниципального депутата от "Единой России" Сергея Мамонтова, который в октябре прошлого года сбил мальчика и уехал с места ДТП. Перед этим мундепа оправдали.

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#Город#Происшествия#Новосибирск#Школьница#ДТП
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