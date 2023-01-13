Четвероклассница попала под колеса возле школы в Новосибирске

Ранее сообщалось, что Татарский районный суд вернется к рассмотрению дела бывшего муниципального депутата от "Единой России" Сергея Мамонтова, который в октябре прошлого года сбил мальчика и уехал с места ДТП. Перед этим мундепа оправдали.