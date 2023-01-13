Четвероклассница попала под колеса возле школы в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Школьница получила травмы, ее госпитализировали, добавили в ведомстве.
Иномаркой управляла женщина 1966 года рождения.
Неподалеку от места ДТП располагаются школа № 137 и лицей № 9.
Ранее сообщалось, что Татарский районный суд вернется к рассмотрению дела бывшего муниципального депутата от "Единой России" Сергея Мамонтова, который в октябре прошлого года сбил мальчика и уехал с места ДТП. Перед этим мундепа оправдали.