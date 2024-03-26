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2024
Женщину-пешехода сбили на переходе — от тяжелых травм она скончалась в больнице
31-летний водитель сбил на пешеходном переходе женщину. Она скончалась на больничной койке из-за множественных травм.
26 марта, 02:19
Пьяный водитель без прав врезался в стоящий грузовик. Автомобиль стал грудой металла
Водитель легковушки на момент ДТП был не только пьян, но и лишен водительских прав.
15 марта, 04:50
2023
10-летнего мальчика задавили на пешеходе в Новосибирске — подробности ДТП
В Новосибирске водитель легкового автомобиля сбил 10-летнего мальчика на улице Федосеева, в результате чего последний пострадал, сообщают в ГИБДД по НСО.
28 сентября 2023, 06:56
Перебегала дорогу: молодой водитель насмерть сбил 21-летнюю девушку в Новосибирске
Молодая девушка перебегала дорогу на улице Карла Маркса в Новосибирске: ее насмерть сбил автомобиль, о чем сообщили в ГИБДД по НСО.
28 сентября 2023, 02:00
Маршрутка сбила ребенка в Калининском районе Новосибирска
Со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску об этом сообщает ВК-паблик «ЧП Новосибирск».
15 января 2023, 17:26

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