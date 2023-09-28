Перебегала дорогу: молодой водитель насмерть сбил 21-летнюю девушку в Новосибирске

Все случилось 28 сентября в 06:40 на территории Ленинского района. Там произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель мужчина, родившийся в 2002 году, управлял автомобилем «Газ 2410» и двигался по улице К. Маркса в направлении станции улицы Геодезическая к площади Лыщинского.