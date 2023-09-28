atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:00

Published Сегодня, 02:00

Modified Сегодня, 02:02

Updated Сегодня, 02:02

21-летняя сибирячка погибла

Перебегала дорогу: молодой водитель насмерть сбил 21-летнюю девушку в Новосибирске

28 сентября 2023, 02:00
Фото: ГИБДД по НСО
21-летняя сибирячка погибла

В Новосибирске молодой водитель насмерть сбил 21-летнюю девушку на Карла Маркса

Молодая девушка перебегала дорогу на улице Карла Маркса в Новосибирске: ее насмерть сбил автомобиль, о чем сообщили в ГИБДД по НСО.

Все случилось 28 сентября в 06:40 на территории Ленинского района. Там произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель мужчина, родившийся в 2002 году, управлял автомобилем «Газ 2410» и двигался по улице К. Маркса в направлении станции улицы Геодезическая к площади Лыщинского.

В районе дома №24 по улице К. Маркса автомобиль наехал на пешехода, находясь вне зоны пешеходного перехода. Девушка, которая родилась в 2002 году, получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

На месте происшествия работает наряд ДПС, который выясняет все обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия.

Погубила встречка: две женщины погибли в страшном ДТП на трассе под Новосибирском
Узнать подробнее
Читайте также:
Переехал пешехода, врезался в дерево: под Новосибирском произошло два жутких ДТПРассыпался по дороге: ДТП с самосвалом и фурой произошло на Северном объездеМассовое ДТП на Ипподромской в Новосибирске: есть пострадавшие, вызваны реанимобили
#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Автомобиль#Погиб#Пешеход#Эмилия Губарева#Наезд#18+
Подпишитесь
Рейтинг самых богатых директоров детских садов Новосибирска ко Дню воспитателя-2023
Вчера, 02:00
«Меня взломали»: мать продаваемого в Новосибирске ребенка выдвинула свою версию
Вчера, 10:43
Спикер Заксобрания Шимкив подарил подкову губернатору Травникову в Новосибирске
Сегодня, 03:21
Ведущий программы «Поедем, поедим!» Джон Уоррен прогулялся по рынку в Новосибирске
Вчера, 02:55
Пенсионеры из Новосибирской области станут банкротами с ноября 2023 года
Сегодня, 03:20
Бесплатные прививки от коронавируса перестали делать в Новосибирске — почему?
Вчера, 08:20