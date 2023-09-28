Перебегала дорогу: молодой водитель насмерть сбил 21-летнюю девушку в Новосибирске

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Все случилось 28 сентября в 06:40 на территории Ленинского района. Там произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель мужчина, родившийся в 2002 году, управлял автомобилем «Газ 2410» и двигался по улице К. Маркса в направлении станции улицы Геодезическая к площади Лыщинского.
В районе дома №24 по улице К. Маркса автомобиль наехал на пешехода, находясь вне зоны пешеходного перехода. Девушка, которая родилась в 2002 году, получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.
На месте происшествия работает наряд ДПС, который выясняет все обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия.