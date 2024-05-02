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Майские праздники

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Май
Температурные качели ждут новосибирцев в мае 2024
В Новосибирске продолжается майская неделя: в регионе скоро снова потеплеет, сообщают синоптики.
2 мая, 01:45
Апрель
Самая короткая рабочая неделя в 2024 году началась в Новосибирске
В России началась самая короткая рабочая неделя в году, которая продлится всего два дня.
29 апреля, 07:36
Как будут работать поликлиники в майские праздники, рассказали новосибирцам
Рабочий день врачей в поликлиниках региона в грядущие-майские праздники сократят, следует из сообщения регионального министерства здравоохранения.
27 апреля, 08:53
Опубликован точный прогноз на майские праздники в Новосибирске в 2024 году
27 апреля, 01:45
Топ-5 турецких сериалов на майские праздники, если вы никуда не уехали
26 апреля, 12:28
Жары не ждите: стал известен прогноз погоды на май 2024 в Новосибирске
23 апреля, 02:03
Шестидневная рабочая неделя началась в Новосибирской области
Один рабочий день добавился из-за перенесенного выходного на майские праздники, следует из сообщения Роструда.
22 апреля, 02:33
Будет ли тепло: составлен прогноз погоды на майские праздники 2024 в Новосибирске
19 апреля, 02:16
График выплат пенсий новосибирцам изменили из-за майских праздников
В мае новосибирцев ждут долгие выходные из-за двух красных дат в календаре. Выходными объявлены 1 мая и с 9 по 12 мая. В связи с этим некоторые пенсионеры получат полагающиеся выплаты раньше обычного.
12 апреля, 10:23
Майские праздники 2024 года: как отдыхаем и сколько работаем
В мае будут долгожданные для россиян длинные выходные. Рассказываем, как отдыхаем и сколько работаем в последний месяц весны 2024.
11 апреля, 07:05
Август 2023
Сколько дней новосибирцы смогут отдыхать в 2024 году
19 августа 2023, 05:33

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