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Published Сегодня, 05:33

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Updated Сегодня, 05:36

Много выходных будет в 2024 году

Сколько дней новосибирцы смогут отдыхать в 2024 году

19 августа 2023, 05:33
Фото: 1MI
Много выходных будет в 2024 году

В Новосибирске опубликовали график выходных на 2024 год

В Новосибирске опубликовали график выходных на 2024 год, согласно которому горожане смогут отдыхать 18 дней в году, не считая календарных выходных.

В Новосибирске опубликовали расписание выходных дней на 2024 год. Согласно этому графику, россияне смогут насладиться несколькими законными отпускными днями.

Всего будет 18 официально нерабочих дней в году, не считая уже установленных календарных выходных. Новогодние каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января. Майские праздники запланированы с 18 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

Кроме того, жители Сибири будут иметь возможность отдохнуть с 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта. Дополнительные выходные дни также придутся на 12 июня, 3 и 4 ноября, а также на период с 29 по 31 декабря.

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#Эмилия Губарева#График выходных#Праздничные дни#Нерабочие дни#Новогодние каникулы#Майские праздники#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Город
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