Сколько дней новосибирцы смогут отдыхать в 2024 году

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
В Новосибирске опубликовали расписание выходных дней на 2024 год. Согласно этому графику, россияне смогут насладиться несколькими законными отпускными днями.
Всего будет 18 официально нерабочих дней в году, не считая уже установленных календарных выходных. Новогодние каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января. Майские праздники запланированы с 18 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.
Кроме того, жители Сибири будут иметь возможность отдохнуть с 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта. Дополнительные выходные дни также придутся на 12 июня, 3 и 4 ноября, а также на период с 29 по 31 декабря.