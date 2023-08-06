Центр разработки беспилотников появится в Новосибирске к 2024 году

Центр разместят в Технопарке в Академгородке. Кроме самого здания, создадут лётно-испытательный комплекс и опытная площадка на территории в 360 гектаров. Дополнительные площади для разработки беспилотников будут выделены НГТУ и СибНИА им. Чаплыгина. В рамках проекта планируется разработка не только маленьких гражданских и военных дронов, но и тяжелых беспилотников массой до одной тонны.