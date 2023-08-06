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Центр разработки беспилотников появится в Новосибирске к 2024 году

6 августа 2023, 04:51
Фото: 1MI
Центр беспилотников создадут за 2 млрд рублей
В Новосибирске в 2024 году планируется создание центра разработки беспилотников на базе Технопарка в Академгородке.

В Новосибирске планируется создание центра разработки беспилотников, который будет открыт в 2024 году. Об этом сообщил Антон Рязанцев, председатель индустриального совета Центра НТИ по направлению «Технологии моделирования и разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами», на образовательном мероприятии «Архипелаг 2023».

Центр разместят в Технопарке в Академгородке. Кроме самого здания, создадут лётно-испытательный комплекс и опытная площадка на территории в 360 гектаров. Дополнительные площади для разработки беспилотников будут выделены НГТУ и СибНИА им. Чаплыгина. В рамках проекта планируется разработка не только маленьких гражданских и военных дронов, но и тяжелых беспилотников массой до одной тонны.

Общая стоимость проекта оценивается в 2 миллиарда рублей, половину из которых предоставит федеральный бюджет.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Техника#Технологии#Дрон#Академгородок
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