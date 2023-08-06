Центр разработки беспилотников появится в Новосибирске к 2024 году

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:53
В Новосибирске планируется создание центра разработки беспилотников, который будет открыт в 2024 году. Об этом сообщил Антон Рязанцев, председатель индустриального совета Центра НТИ по направлению «Технологии моделирования и разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами», на образовательном мероприятии «Архипелаг 2023».
Центр разместят в Технопарке в Академгородке. Кроме самого здания, создадут лётно-испытательный комплекс и опытная площадка на территории в 360 гектаров. Дополнительные площади для разработки беспилотников будут выделены НГТУ и СибНИА им. Чаплыгина. В рамках проекта планируется разработка не только маленьких гражданских и военных дронов, но и тяжелых беспилотников массой до одной тонны.
Общая стоимость проекта оценивается в 2 миллиарда рублей, половину из которых предоставит федеральный бюджет.