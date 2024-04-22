Шестидневная рабочая неделя началась в Новосибирской области

Posted Сегодня, 02:33
Published Сегодня, 02:33
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В Новосибирской области началась длинная рабочая неделя: жителям региона с традиционным графиком будней и выходных придется трудиться до субботы, 27 апреля включительно.
Произошло это из-за того, что праздничный день 1 мая выпал в 2024 году на среду. Поэтому и было принято решение сделать выходными днями 28 29 и 30 апреля, а также 1 мая.
Далее начнутся рабочие дни, но их будет всего два — 2 и 3 мая. В период празднования дня Победы, жители Новосибирской области будут отдыхать еще четыре дня подряд: 9,10, 11 и 12 мая.