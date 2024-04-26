Топ-5 турецких сериалов на майские праздники, если вы никуда не уехали

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Турецкие сериалы славятся своей драматичностью. Да, серий там больше, чем у российских, однако затягивают они каждого. Мы собрали подборку самых знаменитых и интересных.
Классика, классика и еще раз классика. Вы не могли не слышать об этом сериале, даже если совершенно не интересуетесь ими. Героев и сюжет знают многие. Сюжет основан на реальных событиях. Он рассказывает о правлении султана Сулеймана в Османской империи. Зрителя подкупают самой романтической историей любви правителя с наложницей Александрой, которая позже получила имя Хюррем. Интриги, расследования, любовь и история — там собрано все.
Сериал рассказывает о любви дочери бизнесмена Нихан и бедняка Кемаля. Пара так сильно полюбила друг друга, однако им пришлось расстаться на много лет. Нихан вынужденно вышла замуж за другого. Их встречу ждали все зрители. Напряженная драма, от которой невозможно оторваться, не оставит никого равнодушным.
Чукур или яма — это небольшой район в Стамбуле, который «держит» семья Кочовалы. Они защищают жителей от пагубных зависимостей, не разрешая продавать там наркотики. Однако их власть хочет свергнуть другая группировка. Настоящая криминальная драма, где есть все: и любовь и дружба и вражда.
Красавец Миран влюбляет в себя дочь своих врагов Рейян. Он мстит ее семье за смерть родителей. Мечтая разбить девушке сердца, он сам того не понимая начинает в нее влюбляться. В сериале настолько запутанная сюжетная линия, что оторваться от него будет сложно.
Добрый и положительный сериал-летник, который точно отвлечет вас от домашних хлопот и поможет «разгрузить» голову. Дефне устраивается на работу к герою Омеру и пытается выдать себя за ту, кем не является. А все из-за денег, которая предложила ей его семья. Неожиданно для себя, Дефне влюбляется в своего начальника, начинаются интриги, появляются другие сюжетные линии. В общем, скучать вам точно не придется.