Топ-5 турецких сериалов на майские праздники, если вы никуда не уехали

Добрый и положительный сериал-летник, который точно отвлечет вас от домашних хлопот и поможет «разгрузить» голову. Дефне устраивается на работу к герою Омеру и пытается выдать себя за ту, кем не является. А все из-за денег, которая предложила ей его семья. Неожиданно для себя, Дефне влюбляется в своего начальника, начинаются интриги, появляются другие сюжетные линии. В общем, скучать вам точно не придется.