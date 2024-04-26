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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Какие сериалы посмотреть

Топ-5 турецких сериалов на майские праздники, если вы никуда не уехали

26 апреля 2024, 12:28
Фото: Изображение Midjourney
Какие сериалы посмотреть
Впереди длительные выходные в связи с майскими праздниками. Кто-то уезжает отдыхать, а кто-то остается дома и не знает, чем заняться. Если вы любите смотреть турецкие сериалы, то рассказываем о самых популярных, которые точно отвлекут вас от рутины.

Турецкие сериалы славятся своей драматичностью. Да, серий там больше, чем у российских, однако затягивают они каждого. Мы собрали подборку самых знаменитых и интересных.

 

Топ-5 турецких сериалов

«Великолепный век» / Muhteşem Yüzyıl (16+)

Классика, классика и еще раз классика. Вы не могли не слышать об этом сериале, даже если совершенно не интересуетесь ими. Героев и сюжет знают многие. Сюжет основан на реальных событиях. Он рассказывает о правлении султана Сулеймана в Османской империи. Зрителя подкупают самой романтической историей любви правителя с наложницей Александрой, которая позже получила имя Хюррем. Интриги, расследования, любовь и история — там собрано все.

«Великолепный век»«Великолепный век»
«Великолепный век»
Фото: Кинопоиск

«Черная любовь» / Kara Sevda (16+)

Сериал рассказывает о любви дочери бизнесмена Нихан и бедняка Кемаля. Пара так сильно полюбила друг друга, однако им пришлось расстаться на много лет. Нихан вынужденно вышла замуж за другого. Их встречу ждали все зрители. Напряженная драма, от которой невозможно оторваться, не оставит никого равнодушным.

«Черная любовь»«Черная любовь»
«Черная любовь»
Фото: Кинопоиск

«Чукур» / Çukur (16+)

Чукур или яма — это небольшой район в Стамбуле, который «держит» семья Кочовалы. Они защищают жителей от пагубных зависимостей, не разрешая продавать там наркотики. Однако их власть хочет свергнуть другая группировка. Настоящая криминальная драма, где есть все: и любовь и дружба и вражда.

«Чукур»«Чукур»
«Чукур»
Фото: Кинопоиск

«Ветреный» / Hercai (16+)

Красавец Миран влюбляет в себя дочь своих врагов Рейян. Он мстит ее семье за смерть родителей. Мечтая разбить девушке сердца, он сам того не понимая начинает в нее влюбляться. В сериале настолько запутанная сюжетная линия, что оторваться от него будет сложно.

«Ветреный»«Ветреный»
«Ветреный»
Фото: Кинопоиск

«Любовь напрокат» / Kiralık Aşk (12+)

Добрый и положительный сериал-летник, который точно отвлечет вас от домашних хлопот и поможет «разгрузить» голову. Дефне устраивается на работу к герою Омеру и пытается выдать себя за ту, кем не является. А все из-за денег, которая предложила ей его семья. Неожиданно для себя, Дефне влюбляется в своего начальника, начинаются интриги, появляются другие сюжетные линии. В общем, скучать вам точно не придется.

«Любовь напрокат»«Любовь напрокат»
«Любовь напрокат»
Фото: Кинопоиск
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Россия#Выходные#Актеры#Сериал#Майские#Майские праздники#Все материалы авторов
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