Самая короткая рабочая неделя в 2024 году началась в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Согласно календарю, в России начался период выходных с 28 апреля по 1 мая. В Новосибирске жители смогут насладиться четырьмя днями отдыха.
С 29 апреля началась самая короткая рабочая неделя в году. Из-за празднования Первомая, россияне получат продолжительные выходные, длительностью в четыре дня.
Прошлая неделя была самая продолжительная, в связи с шестью рабочими днями, поэтому суббота, 27 апреля, стала рабочим днем, а выходной перенесли на понедельник. На текущей неделе будние дни будут всего два — 2 и 3 мая.