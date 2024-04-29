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Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Рабочих дней на неделе будет мало

Самая короткая рабочая неделя в 2024 году началась в Новосибирске

29 апреля 2024, 07:36
Фото: Изображение Midjourney
Рабочих дней на неделе будет мало
В России началась самая короткая рабочая неделя в году, которая продлится всего два дня.

Согласно календарю, в России начался период выходных с 28 апреля по 1 мая. В Новосибирске жители смогут насладиться четырьмя днями отдыха.

С 29 апреля началась самая короткая рабочая неделя в году. Из-за празднования Первомая, россияне получат продолжительные выходные, длительностью в четыре дня.

Прошлая неделя была самая продолжительная, в связи с шестью рабочими днями, поэтому суббота, 27 апреля, стала рабочим днем, а выходной перенесли на понедельник. На текущей неделе будние дни будут всего два — 2 и 3 мая.

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#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Выходные#Майские праздники#Рабочая неделя
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