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Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Новосибирцы будут гулять в майские праздники

Майские праздники 2024 года: как отдыхаем и сколько работаем

11 апреля 2024, 07:05
Фото: atas.info
Новосибирцы будут гулять в майские праздники

Новосибирцам рассказали, как отдыхаем и работаем в мае 2024

В мае будут долгожданные для россиян длинные выходные. Рассказываем, как отдыхаем и сколько работаем в последний месяц весны 2024.

Праздники в мае 2024

Начало майских выходных будет связано с праздником Весны и Труда. Он приходится на 1 мая. Затем россиян ждет День Победы, который приходится 9 мая. В эти дни не будут работать только некоторые предприятия и службы, которые должны осуществлять деятельность без перерыва — различные ведомства, врачи и даже продавцы, у которых ожидается сокращенный день.

Выходной будет и 9 маяВыходной будет и 9 мая
Выходной будет и 9 мая
Фото: atas.info

Как отдыхаем и как работаем в мае 2024

Последние четыре дня апреля (с 28 по 30) и первый день мая (1 мая) будут выходными. Однако, чтобы скомпенсировать выходной в понедельник, вам придется отработать в субботу, 27 апреля. Также, чтобы скомпенсировать выходной во вторник, вам придется отработать в субботу, 2 ноября. Важно отметить, что субботы будут рабочими днями, даже для тех, кто работает на пятидневке.

Новосибирцы ждут выходныеНовосибирцы ждут выходные
Новосибирцы ждут выходные
Фото: atas.info

Рабочие недели

Последняя неделя апреля будет шестидневной — с 22 по 27 апреля. Затем следуют длинные выходные — с 28 апреля по 1 мая. В начале мая первые две недели будут короткими: со 2 по 3 мая — два дня, а с 6 по 8 мая — три дня. Затем нас ждут еще одни длинные выходные с 9 по 12 мая: 9 мая — официальный праздник, 10 мая — перенесенный выходной с 6 января (это была суббота), а 11 и 12 мая — стандартные выходные.

Как отдыхаем в апреле и мае 2024 — даты праздничных выходных
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