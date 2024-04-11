Майские праздники 2024 года: как отдыхаем и сколько работаем

Последняя неделя апреля будет шестидневной — с 22 по 27 апреля. Затем следуют длинные выходные — с 28 апреля по 1 мая. В начале мая первые две недели будут короткими: со 2 по 3 мая — два дня, а с 6 по 8 мая — три дня. Затем нас ждут еще одни длинные выходные с 9 по 12 мая: 9 мая — официальный праздник, 10 мая — перенесенный выходной с 6 января (это была суббота), а 11 и 12 мая — стандартные выходные.