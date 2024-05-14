Четыре финансовые пирамиды разоблачили в Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
На территории Новосибирской области эксперты Центробанка разоблачили в 2023 году деятельность четырех финансовых пирамид. Мошенникам удалось выманить у граждан более 450 миллионов рублей, рассказал на пресс-конференции в ТАСС эксперт Сибирского управления Центробанка Олег Дубровский.
По словам специалиста, мошенникам удается поймать на крючок доверчивых и не сведущих в финансовых делах граждан обещаниями выплаты весьма высоких процентов. Известно, что в стремлении быстро приумножить капитал некоторые жители Новосибирской области несут в пирамиды все накопленные деньги или берут многомиллионные кредиты.
Кстати, выдача нелегальных кредитов — это еще одна из сфер деятельности «чёрных» финансистов. В регионе в минувшем году эксперты Центробанка обнаружили 21 подобную организацию.
Что же касается финансовых пирамид, то их организаторы обычно используют агрессивную и яркую рекламу в интернете, некоторые из них обещают вкладчикам до 60% годовых, но жертвам обычно не удается вернуть даже первоначальную сумму.