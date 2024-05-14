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Четыре финансовые пирамиды разоблачили в Новосибирской области

Четыре финансовые пирамиды разоблачили в Новосибирской области

14 мая 2024, 07:32
Фото: 1MI
В Новосибирской области в 2023 году эксперты Центробанка обнаружили четыре финансовые пирамиды, привлекавших клиентов высокими процентами, рассказал на пресс-конференции сотрудник Сибирского управления Банка России Олег Дубровский.

На территории Новосибирской области эксперты Центробанка разоблачили в 2023 году деятельность четырех финансовых пирамид. Мошенникам удалось выманить у граждан более 450 миллионов рублей, рассказал на пресс-конференции в ТАСС эксперт Сибирского управления Центробанка Олег Дубровский.

По словам специалиста, мошенникам удается поймать на крючок доверчивых и не сведущих в финансовых делах граждан обещаниями выплаты весьма высоких процентов. Известно, что в стремлении быстро приумножить капитал некоторые жители Новосибирской области несут в пирамиды все накопленные деньги или берут многомиллионные кредиты.

Кстати, выдача нелегальных кредитов — это еще одна из сфер деятельности «чёрных» финансистов. В регионе в минувшем году эксперты Центробанка обнаружили 21 подобную организацию.

Что же касается финансовых пирамид, то их организаторы обычно используют агрессивную и яркую рекламу в интернете, некоторые из них обещают вкладчикам до 60% годовых, но жертвам обычно не удается вернуть даже первоначальную сумму.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирская область#Мошенничество#Центробанк#Финансовые пирамиды#Выплаты процентов#Нелегальные кредиты#Чёрные финансисты
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