4 миллиона требует новосибирский бизнесмен с вора-инвалида

Инцидент произошел летом 2021 года. Тогда вор пробрался в старое здание на территории Михаила. Он намеревался выкрасть швеллеры, чтобы продать их. Однако, в процессе выбивания металлического столба с помощью кувалды, вор вызвал обрушение потолка, в результате чего на его ногу упала плита. Вору ампутировали ступню, а Михаил стал обвиняемым в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Его обвинили в том, что его территория представляла опасность для жизни и не была огорожена.