4 миллиона требует новосибирский бизнесмен с вора-инвалида

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Вор, залезший на территорию предпринимателя, получил серьезные травмы, и обвинения в его падении были предъявлены хозяину здания. Однако суд признал Сайферта невиновным. Теперь он требует компенсации за причиненный ему ущерб, пишет КП-Новосибирск.
Инцидент произошел летом 2021 года. Тогда вор пробрался в старое здание на территории Михаила. Он намеревался выкрасть швеллеры, чтобы продать их. Однако, в процессе выбивания металлического столба с помощью кувалды, вор вызвал обрушение потолка, в результате чего на его ногу упала плита. Вору ампутировали ступню, а Михаил стал обвиняемым в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Его обвинили в том, что его территория представляла опасность для жизни и не была огорожена.
На суде вор признал свою вину и подтвердил, что он сам повредил несущий столб, что привело к обрушению плит. Однако первый суд учел аргументы Михаила и оправдал его. Прокуратура подала апелляцию, и дело было рассмотрено заново. В результате Михаил был полностью оправдан.
Теперь бизнесмен требует компенсацию. Он подал иск на 3 миллиона рублей за моральный вред и еще один миллион за материальный ущерб, который составил 612 тысяч рублей из-за обрушения здания. Однако дело на вора так и не было возбуждено.