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Published Сегодня, 04:03

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Updated Сегодня, 04:05

Мужчину и женщину похитили на иномарке под Новосибирском

Мужчину и женщину похитили на иномарке под Новосибирском

13 мая 2024, 04:03
Фото: 1MI
В социальных сетях жители Новосибирской области распространяют видеоролик, в котором девушку и ее спутника силой втолкнули в иномарку.
Видео: 1MI

В Искитимском районе Новосибирской области полицейские проверяют сообщение о якобы похищении девушки и парня. Ролик с записью инцидента опубликовал телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

Судя по записи с уличной камеры видеонаблюдения, мужчина вел за руль велосипед, сзади него по тротуару шла девушка. Внезапно напротив остановился автомобиль BMW: из него выскочили неизвестные и насильно усадили их в салон. Велосипед при этом остался валяться на дороге.

В пресс-службе областного управления полиции Atas.info подтвердили, что по данному факту в местное отделение МВД вечером в воскресенье, 12 мая было написано заявление. Сейчас идет проверка.

Тем временем жители Искитимского района пишут в соцсетях, что произошедшее могло быть следствием конфликта среди людей, имеющих отношение к сбыту запрещенных веществ.

Видео: 1MI
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Полиция#Конфликт#Похищение#Искитимский район#Социальные сети
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