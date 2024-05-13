Мужчину и женщину похитили на иномарке под Новосибирском

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
В Искитимском районе Новосибирской области полицейские проверяют сообщение о якобы похищении девушки и парня. Ролик с записью инцидента опубликовал телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».
Судя по записи с уличной камеры видеонаблюдения, мужчина вел за руль велосипед, сзади него по тротуару шла девушка. Внезапно напротив остановился автомобиль BMW: из него выскочили неизвестные и насильно усадили их в салон. Велосипед при этом остался валяться на дороге.
В пресс-службе областного управления полиции Atas.info подтвердили, что по данному факту в местное отделение МВД вечером в воскресенье, 12 мая было написано заявление. Сейчас идет проверка.
Тем временем жители Искитимского района пишут в соцсетях, что произошедшее могло быть следствием конфликта среди людей, имеющих отношение к сбыту запрещенных веществ.