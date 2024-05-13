Мужчину и женщину похитили на иномарке под Новосибирском

Судя по записи с уличной камеры видеонаблюдения, мужчина вел за руль велосипед, сзади него по тротуару шла девушка. Внезапно напротив остановился автомобиль BMW: из него выскочили неизвестные и насильно усадили их в салон. Велосипед при этом остался валяться на дороге.