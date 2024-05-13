Банду малолетних наркосбытчиков задержали в Новосибирске

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Published Сегодня, 01:39
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Трое жителей Новосибирска, не достигших совершеннолетия, решили подзаработать. Они придумали, как можно получить деньги. К сожалению, дети решили пойти преступным путем. Действуя группой лиц, по предварительному сговору, они заказали в Сети крупную партию психотропных препаратов. Всю партию, ожидаемо, изъяли на таможне, а получателей задержали.
В ходе проведения следственных действий стало известно, что юные новосибирцы намеревались расфасовать запрещенные вещества и сбывать их на территории областного центра посредством закладок в тайных местах. Реализовать преступный умысел банда не успела, так как была задержана.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, двое фигурантов находятся под домашним арестом, еще один заключен под стражу.