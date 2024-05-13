Банду малолетних наркосбытчиков задержали в Новосибирске

Трое жителей Новосибирска, не достигших совершеннолетия, решили подзаработать. Они придумали, как можно получить деньги. К сожалению, дети решили пойти преступным путем. Действуя группой лиц, по предварительному сговору, они заказали в Сети крупную партию психотропных препаратов. Всю партию, ожидаемо, изъяли на таможне, а получателей задержали.