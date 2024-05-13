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Детские ноги

Банду малолетних наркосбытчиков задержали в Новосибирске

13 мая 2024, 01:39
Фото: 1MI
Детские ноги
Несовершеннолетние жители областной столицы намеревались сбывать психотропные препараты через закладки, но их плану помешали сотрудники таможни, сообщает СУ СК России по новосибирской области.

Трое жителей Новосибирска, не достигших совершеннолетия, решили подзаработать. Они придумали, как можно получить деньги. К сожалению, дети решили пойти преступным путем. Действуя группой лиц, по предварительному сговору, они заказали в Сети крупную партию психотропных препаратов. Всю партию, ожидаемо, изъяли на таможне, а получателей задержали.

В ходе проведения следственных действий стало известно, что юные новосибирцы намеревались расфасовать запрещенные вещества и сбывать их на территории областного центра посредством закладок в тайных местах. Реализовать преступный умысел банда не успела, так как была задержана.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, двое фигурантов находятся под домашним арестом, еще один заключен под стражу.

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#Екатерина Боженович#Общество#Происшествия#Дети#Суд#Уголовное дело#Наркотики
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