Глава СКР Бастрыкин проконтролирует обрушение школьной кровли в Черепановском районе

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
По поручению руководителя следственного ведомства проводится процессуальная проверка. Управлением Следственного комитета по Новосибирской области возбуждено уголовное дело. Итоги расследования представят Александру Бастрыкину, который взял происшествие в Черепановском районе на контроль.
В результате пятничного инцидента никто из учеников и преподавателей не пострадал. Занятия временно проводятся в другой части пострадавшего здания. По предварительным данным, кровля школы часто протекала после дождя, что поспособствовало разрушению кирпичной кладки.
Напомним, что новосибирские следователи взяли на контроль массовое отравление школьников в Искитиме.