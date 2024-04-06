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Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Обрушение стены школы в Черепановском районе взято на контроль Александром Бастрыкиным

Глава СКР Бастрыкин проконтролирует обрушение школьной кровли в Черепановском районе

6 апреля 2024, 12:56
Фото: 1MI
Обрушение стены школы в Черепановском районе взято на контроль Александром Бастрыкиным

Обрушение стены школы в НСО взято на контроль Александром Бастрыкиным

5 апреля в поселке Пушной Черепановского района обрушилась крыша. Это стало причиной фактического разрушения одной из стен здания. Дело находится на контроле главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

По поручению руководителя следственного ведомства проводится процессуальная проверка. Управлением Следственного комитета по Новосибирской области возбуждено уголовное дело. Итоги расследования представят Александру Бастрыкину, который взял происшествие в Черепановском районе на контроль.

В результате пятничного инцидента никто из учеников и преподавателей не пострадал. Занятия временно проводятся в другой части пострадавшего здания. По предварительным данным, кровля школы часто протекала после дождя, что поспособствовало разрушению кирпичной кладки.

Напомним, что новосибирские следователи взяли на контроль массовое отравление школьников в Искитиме.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школа#Уголовное дело#Следственный комитет#Александр Бастрыкин#Глава СК Бастрыкин#Александр Ляхов
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