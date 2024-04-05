В новосибирской школе рухнула крыша — как поступят с учениками?

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
В школе в поселке Пушной Черепановского района рухнула крыша. По сообщению пресс-служба ГУ МЧС по региону, которую цитирует VN.ru, кровля стала течь давно. Стена второго этажа здания намокла, что вызвало частичное обрушение облицовочного кирпича на площади 4 кв. метров.
Инцидент не повлиял на учебный процесс, уроки для 227 учащихся проводят в другой части школы.
Корреспонденту Atas.info в отделе образования Черепановского района подтвердили инцидент.
Также в Барабинском районе из-за погодных условий остается разрушенной крыша актового зала Таскаевской средней школы. Инцидент произошел еще в январе-2024, когда разыгравшийся ветер сорвал недавно стройматериалы с кровли. Причем ремонт провели не так давно. Местные жители надеются, что подрядчик исправит повреждения.