В новосибирской школе рухнула крыша — как поступят с учениками?

Также в Барабинском районе из-за погодных условий остается разрушенной крыша актового зала Таскаевской средней школы. Инцидент произошел еще в январе-2024, когда разыгравшийся ветер сорвал недавно стройматериалы с кровли. Причем ремонт провели не так давно. Местные жители надеются, что подрядчик исправит повреждения.