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В новосибирской школе рухнула крыша

В новосибирской школе рухнула крыша — как поступят с учениками?

5 апреля 2024, 08:12
Фото: 1MI

В новосибирской школе рухнула крыша

Стена второго этажа здания намокла, что вызвало частичное обрушение облицовочного кирпича на площади 4 кв. метров.

В школе в поселке Пушной Черепановского района рухнула крыша. По сообщению пресс-служба ГУ МЧС по региону, которую цитирует VN.ru, кровля стала течь давно. Стена второго этажа здания намокла, что вызвало частичное обрушение облицовочного кирпича на площади 4 кв. метров.

Инцидент не повлиял на учебный процесс, уроки для 227 учащихся проводят в другой части школы.

Корреспонденту Atas.info в отделе образования Черепановского района подтвердили инцидент.

Также в Барабинском районе из-за погодных условий остается разрушенной крыша актового зала Таскаевской средней школы. Инцидент произошел еще в январе-2024, когда разыгравшийся ветер сорвал недавно стройматериалы с кровли. Причем ремонт провели не так давно. Местные жители надеются, что подрядчик исправит повреждения.

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#Происшествия#Новосибирск#Дети#Школа#Крыша#Ученики#Алёна Рогонова
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