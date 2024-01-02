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Ураган сорвал крышу со школы в Новосибирской области

Ураган сорвал крышу со школы в Новосибирской области

2 января 2024, 10:10
Фото: vk.com/yznai_vse_nsk
Пострадало учебное заведение в Барабинском районе

Шквальный ветер сорвал кровлю со здания средней школы в селе Таскаево Барабинского района Новосибирской области. Об этом сообщается в паблике «Новости дня. Каинск, Барабинск» в социальной сети «ВКонтакте». Автор сообщения акцентирует внимание, что новую крышу смонтировали относительно недавно.

«Старая, наверное, лет 50 простояла и ещё бы столько простояла. А эти игрушечные стройматериалы ни на что не годные», — возмущается в комментариях Наталья Аскирко.
«Там и обшивка вся отвалилась. Тут даже на фото видно, что нет никакого качества. Шаг крепления направляющих и т. д., одним словом, сделано с большой экономией стройматериалов», — констатирует Сергей Котровский.

Вероятно, власти потребуют от подрядчика, который занимался заменой кровли, восстановить крышу в рамках гарантийных обязательств, предполагают местные жители.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Школа#Ураган#Крыша#Барабинский район
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