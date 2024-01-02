Ураган сорвал крышу со школы в Новосибирской области

Шквальный ветер сорвал кровлю со здания средней школы в селе Таскаево Барабинского района Новосибирской области. Об этом сообщается в паблике «Новости дня. Каинск, Барабинск» в социальной сети «ВКонтакте». Автор сообщения акцентирует внимание, что новую крышу смонтировали относительно недавно.