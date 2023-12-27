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Published Сегодня, 12:15

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Updated Сегодня, 12:17

Объект сдан в эксплуатацию

В Новосибирске сдали в эксплуатацию выставочный центр без стен и крыши

27 декабря 2023, 12:15
Фото: newsib.net
Объект сдан в эксплуатацию

В Новосибирске сдали в эксплуатацию недострой у Михайловской набережной

В Новосибирске сдали в эксплуатацию выставочный центр у Михайловской набережной и отеля River Park. После нескольких лет простоя на объект зовут арендаторов.

Как сообщает «Новая Сибирь», разрешение на ввод в эксплуатацию дано администрацией города Новосибирска. Известный новосибирский девелопер и предприниматель Тимур Саттаров тоже подтвердил окончание строительства.

«Объект достроен и сдан в эксплуатацию как выставочный центр. Сдаются места в открытой торговле», — рассказал бизнесмен изданию.
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Тимур Саттаров выкупил здание после победы на торгах в 2021 году за 208 миллионов рублей. Прежний застройщик — ООО «Выставочное общество „Сибирская Ярмарка“ — обанкротился в 2018 году, после чего с ним расторгли договор аренды. В феврале девелопер решил перестроить одиннадцатиэтажный объект в двухэтажное сооружение, обозначив сроки реконструкции до 14 февраля 2024 года.

Сейчас у введенного в эксплуатацию выставочного центра отсутствуют стены и крыша. Что в итоге появится на объекте, пока неизвестно.

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Тимур Саттаров известен в городе как сооснователь брендов Marmalato и Sugarelle, универмага LUKSE и фитнес-клуба «World Class Новосибирск». Среди девелоперских проектов бизнесмена –ЖК «Монблан» и «Кварталы Немировича».

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