В Новосибирске сдали в эксплуатацию выставочный центр без стен и крыши

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Как сообщает «Новая Сибирь», разрешение на ввод в эксплуатацию дано администрацией города Новосибирска. Известный новосибирский девелопер и предприниматель Тимур Саттаров тоже подтвердил окончание строительства.
«Объект достроен и сдан в эксплуатацию как выставочный центр. Сдаются места в открытой торговле», — рассказал бизнесмен изданию.
Тимур Саттаров выкупил здание после победы на торгах в 2021 году за 208 миллионов рублей. Прежний застройщик — ООО «Выставочное общество „Сибирская Ярмарка“ — обанкротился в 2018 году, после чего с ним расторгли договор аренды. В феврале девелопер решил перестроить одиннадцатиэтажный объект в двухэтажное сооружение, обозначив сроки реконструкции до 14 февраля 2024 года.
Сейчас у введенного в эксплуатацию выставочного центра отсутствуют стены и крыша. Что в итоге появится на объекте, пока неизвестно.
Тимур Саттаров известен в городе как сооснователь брендов Marmalato и Sugarelle, универмага LUKSE и фитнес-клуба «World Class Новосибирск». Среди девелоперских проектов бизнесмена –ЖК «Монблан» и «Кварталы Немировича».