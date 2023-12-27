В Новосибирске сдали в эксплуатацию выставочный центр без стен и крыши

Тимур Саттаров выкупил здание после победы на торгах в 2021 году за 208 миллионов рублей. Прежний застройщик — ООО «Выставочное общество „Сибирская Ярмарка“ — обанкротился в 2018 году, после чего с ним расторгли договор аренды. В феврале девелопер решил перестроить одиннадцатиэтажный объект в двухэтажное сооружение, обозначив сроки реконструкции до 14 февраля 2024 года.