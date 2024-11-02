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Здание

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2024
Остались без крыши над головой: как новосибирцы выживают в разваливающемся доме
Жильцы дома на улице Тельмана в Новосибирске несколько лет добиваются признания здания аварийным — он все больше рассыпается с каждым днем. К делу подключились следователи и прокуратура.
2 ноября, 04:21
Гостиницу c финскими парилками продают за 260 млн — смотрим, что внутри
В Новосибирске продают гостиницу за 260 млн рублей, которая имеет 10 этажей и предлагает разные категории номеров, конференц-зал, комнату переговоров и другое.
14 марта, 02:54
Пристройку к школе на 200 учеников построят в Новосибирской области: сколько потратят
В Новосибирской области планируется строительство пристройки к школе в селе Верх-Ирмень Ордынского района. По информации, размещенной на сайте госзакупок, пристройка будет рассчитана на 200 учеников.
1 марта, 02:17
Мэрия продала свою долю в здании новосибирского автовокзала за 32 млн рублей
Новосибирская мэрия продала свою долю в здании автовокзала за 32 млн рублей: кто стал новым владельцем?
23 февраля, 05:21
Стало известно, что построят на месте сгоревшего здания МВД в Новосибирске
В Новосибирске на месте сгоревшего отделения полиции будет построено новое здание полиции. Об этом сообщил Алексей Захаров, руководитель МВД в НСО, в ответ на вопрос депутата Александра Бурмистрова на заседании городского совета.
15 февраля, 01:37
Дома и мэры: тест — при ком из руководителей построены известные здания Новосибирска?
15 января, 05:31
2023
В Новосибирске сдали в эксплуатацию выставочный центр без стен и крыши
В Новосибирске сдали в эксплуатацию выставочный центр у Михайловской набережной и отеля River Park. После нескольких лет простоя на объект зовут арендаторов.
27 декабря 2023, 12:15
Здание центра здоровья и спорта продают в Новосибирске за 230 млн рублей
В Новосибирске выставлено на продажу здание центра для здоровья, спорта и отдыха «Акватонус» за сумму в 230 миллионов рублей. Объявление об этом размещено на одном из бесплатных сайтов.
9 октября 2023, 02:33
ЛДС продают в Новосибирске за полмиллиарда рублей
Ледовый дворец СКА на Воинской в Новосибирске выставлен на продажу за 530 миллионов рублей. Объявление выложено на одном из бесплатных сайтов.
8 октября 2023, 02:17
Пятиэтажное здание банка продают в центре Новосибирска за 180 млн рублей
В центре Новосибирска продают пятиэтажное здание с офисом банка «Уралсиб» за 180 млн рублей и общей площадью 2 072 квадратных метра.
26 сентября 2023, 01:46
Школу за 1,8 млрд построят в Ленинском районе Новосибирска
В Новосибирске на улице Большой будет построена школа на 825 мест, стоимость объекта оценивается в 1,8 млрд рублей.
2 июля 2023, 02:48
Массовая эвакуация в Новосибирске — пожар в бизнес-центре напротив цирка
В Новосибирске произошел пожар в офисном здании на улице Челюскинцев: эвакуировали более 200 человек, подробности сообщают в ГУ МЧС по региону.
26 июня 2023, 06:10
2022
Долгострой "Сибирской ярмарки" сносят в Новосибирске
Недостроенное здание в районе Михайловской набережной демонтирует новый владелец. Сейчас долгострой принадлежит структуре бизнесмена Тимура Саттарова
30 октября 2022, 09:50
Сделают ли электронными часы на "Доме под часами" рассказал мэр Новосибирска Локоть
Старые часы на легендарном «Доме под часами» в центре Новосибирска то и дело останавливаются. Их отремонтируют только после реконструкции здания-памятника. Об этом сказал мэр города Анатолий Локоть в ходе «Часа прессы» 21 октября.
21 октября 2022, 06:14
В Новосибирске разрушили ДК «Сибсельмаш» на площади Маркса
Самый крупный недострой в Новосибирске ДК «Сибсельмаш» снесли на площади Маркса. Ушла эпоха. На его месте планируют построить огромный апарт-отель. Информацию Atas.info предоставил очевидец.
15 октября 2022, 08:17
Фото будущего вытрезвителя опубликовали жители Новосибирска
7 сентября 2022, 12:39

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