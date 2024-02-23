Мэрия продала свою долю в здании новосибирского автовокзала за 32 млн рублей

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
В январе 2024 года администрация продала свою долю в недостроенном здании автовокзала на Красном проспекте, 4.
Продажа была запланирована ещё в 2021 году. Покупателем стал один из 29 частных собственников других помещений в этом здании, пишет НГС. Сделка составила 32,621 млн рублей с учётом НДС.
По поводу дальнейшей судьбы здания пока нет информации. Представители мэрии заявили, что владельцы имеют право распоряжаться своим имуществом как им угодно, если это не противозаконно.