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Мэрия продала долю

Мэрия продала свою долю в здании новосибирского автовокзала за 32 млн рублей

23 февраля 2024, 05:21
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Мэрия продала долю
Новосибирская мэрия продала свою долю в здании автовокзала за 32 млн рублей: кто стал новым владельцем?

В январе 2024 года администрация продала свою долю в недостроенном здании автовокзала на Красном проспекте, 4.

Продажа была запланирована ещё в 2021 году. Покупателем стал один из 29 частных собственников других помещений в этом здании, пишет НГС. Сделка составила 32,621 млн рублей с учётом НДС.

По поводу дальнейшей судьбы здания пока нет информации. Представители мэрии заявили, что владельцы имеют право распоряжаться своим имуществом как им угодно, если это не противозаконно.

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#Новосибирск#Продажа#Здание#Автовокзал#Имущество#Эмилия Губарева#Сделка
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