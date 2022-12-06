Мэрию Новосибирска обязали законсервировать автовокзал на Красном проспекте

"Программа проверок закончилась давным-давно по этому объекту. Два месяца или месяц назад мы выдали мэрии предостережение по поводу автовокзала, сейчас ждем результата. Мэрия должна принять все меры по недопущению посторонних лиц на объект и по консервации объекта", — цитирует Нечунаева НГС.