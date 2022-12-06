Мэрию Новосибирска обязали законсервировать автовокзал на Красном проспекте

"Программа проверок закончилась давным-давно по этому объекту. Два месяца или месяц назад мы выдали мэрии предостережение по поводу автовокзала, сейчас ждем результата. Мэрия должна принять все меры по недопущению посторонних лиц на объект и по консервации объекта", — цитирует Нечунаева НГС.
Вокзал на красном проспекте начали строить в 2006 году. У объекта около 70 собственников, включая мэрию, однако завершить его строительство так и не удалось, и в 2013 году работы остановились.
Тем не менее до марта 2020 года вокзал обслуживал пассажиров. Перед его закрытием заработал автовокзал на Гусинобродском шоссе.
Ранее в Мошковском районе Новосибирской области междугородний автобус насмерть сбил лося.
До этого в НСО пассажирский автобус попал в тройное ДТП с грузовиками, пострадали 10 человек.