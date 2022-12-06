atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Мэрию Новосибирска обязали законсервировать автовокзал на Красном проспекте

Сегодня, 08:22
Фото: Wikimedia
международный автобус
Сегодня на пресс-конференции ТАСС начальник инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области Алексей Нечунаев сообщил, что мэрия Новосибирска получила предписание по старому недостроенному автовокзалу на Красном проспекте.

"Программа проверок закончилась давным-давно по этому объекту. Два месяца или месяц назад мы выдали мэрии предостережение по поводу автовокзала, сейчас ждем результата. Мэрия должна принять все меры по недопущению посторонних лиц на объект и по консервации объекта", — цитирует Нечунаева НГС.

Вокзал на красном проспекте начали строить в 2006 году. У объекта около 70 собственников, включая мэрию, однако завершить его строительство так и не удалось, и в 2013 году работы остановились.

Тем не менее до марта 2020 года вокзал обслуживал пассажиров. Перед его закрытием заработал автовокзал на Гусинобродском шоссе.

Ранее в Мошковском районе Новосибирской области междугородний автобус насмерть сбил лося.

До этого в НСО пассажирский автобус попал в тройное ДТП с грузовиками, пострадали 10 человек.

Автобус протаранил грузовые автомобили под Новосибирском – 10 пострадавших пассажиров
Узнать подробнее
#Общество#Город#Новосибирск#Автовокзал#Консервация
Подпишитесь
Паника в вотсап: новосибирцы предупреждают детей о надвигающемся морозе – 50
Вчера, 05:49
Кто такой депутат горсовета Новосибирска Георгий Андреев
Вчера, 00:01
Депутаты Горсовета Новосибирска предлагают сократить траты на военные нужды
Вчера, 09:10
Топ дел на контроле Бастрыкина в Новосибирске: причины пристального внимания к НСО
Вчера, 07:45
Внешнего управляющего "Экологии-Новосибирск" определят методом случайной выборки
Вчера, 10:28
Новый МРОТ с 1 января 2023 в Новосибирской области: как изменились цифры
Вчера, 09:46