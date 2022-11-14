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Автобус протаранил грузовые автомобили под Новосибирском – 10 пострадавших пассажиров

Сегодня, 06:11
Фото: ГУ МВД НСО
Пассажирский автобус попал в ДТП с грузовиками на трассе под Новосибирском

Десять пассажиров автобуса пострадали в ДТП с грузовиками под Новосибирском

Пассажирский автобус попал в тройное ДТП с грузовиками на трассе в Новосибирской области утром 14 ноября. Есть пострадавшие, сообщают в ГУ МВД по региону.
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ДТП

Примерно в 8 часов утра автобус «Неоплан» проезжал 1433 км трассы Р-254 «Иртыш» в сторону остановки «Марс». Там водитель врезался в грузовик, который стоял у обочины дороги в ожидании отгрузки. При столкновении этот автомобиль занесло в припаркованную фуру «Скания».

«После аварии в больницу увезли 10 пассажиров автобуса, из которых 7 мужчин и 3 женщины.  Всего в салоне находились 42 человека. Какие травмы они получили пока неизвестно», - рассказала пресс-секретарь ведомства Анастасия.

Напомним, 8 ноября автобус перевернулся в кювете недалеко от города Татарска Новосибирской области. Пострадали шесть человек, погибла 7-летняя девочка. На водителя и перевозчика возбудили уголовные дела.

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#Алина Шефер#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Автобус
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