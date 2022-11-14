Примерно в 8 часов утра автобус «Неоплан» проезжал 1433 км трассы Р-254 «Иртыш» в сторону остановки «Марс». Там водитель врезался в грузовик, который стоял у обочины дороги в ожидании отгрузки. При столкновении этот автомобиль занесло в припаркованную фуру «Скания».
«После аварии в больницу увезли 10 пассажиров автобуса, из которых 7 мужчин и 3 женщины. Всего в салоне находились 42 человека. Какие травмы они получили пока неизвестно», - рассказала пресс-секретарь ведомства Анастасия.
Напомним, 8 ноября автобус перевернулся в кювете недалеко от города Татарска Новосибирской области. Пострадали шесть человек, погибла 7-летняя девочка. На водителя и перевозчика возбудили уголовные дела.