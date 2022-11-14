Примерно в 8 часов утра автобус «Неоплан» проезжал 1433 км трассы Р-254 «Иртыш» в сторону остановки «Марс». Там водитель врезался в грузовик, который стоял у обочины дороги в ожидании отгрузки. При столкновении этот автомобиль занесло в припаркованную фуру «Скания».