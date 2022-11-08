Число пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском увеличилось до 6 человек

Авария произошла сегодня, 8 ноября, рейсовый автобус, направлявшийся из Татарска в село Увальское, вылетел в кювет и перевернулся. Водитель был трезв, причиной ДТП в полиции назвали гололед.
Как сообщила областная прокуратура, в результате ДТП скончалась 7-летняя девочка.
По данным новосибирского МВД, помимо ребенка различные травмы получили 5 пассажиров автобуса, всего их было 14.
Как написало издание "Сибкрай.ru" со ссылкой на региональный Минздрав, травмы получили 7 человек, шестеро были госпитализированы. Они находятся в хирургическом отделении в состоянии средней тяжести, говорится в публикации.
Ранее молодой человек погиб в ДТП в Чановском районе Новосибирской области.