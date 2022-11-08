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Число пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском увеличилось до 6 человек

Сегодня, 14:01
Фото: 1MI
Скорая помощь
Главк МВД по Новосибирской области сообщил о шести пострадавших пассажирах автобуса, который перевернулся в Татарском районе.
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ДТП

Авария произошла сегодня, 8 ноября, рейсовый автобус, направлявшийся из Татарска в село Увальское, вылетел в кювет и перевернулся. Водитель был трезв, причиной ДТП в полиции назвали гололед.

Как сообщила областная прокуратура, в результате ДТП скончалась 7-летняя девочка.

По данным новосибирского МВД, помимо ребенка различные травмы получили 5 пассажиров автобуса, всего их было 14.

Как написало издание "Сибкрай.ru" со ссылкой на региональный Минздрав, травмы получили 7 человек, шестеро были госпитализированы. Они находятся в хирургическом отделении в состоянии средней тяжести, говорится в публикации.

Ранее молодой человек погиб в ДТП в Чановском районе Новосибирской области.

 

#Общество#Происшествия#Новосибирская область#Автобус#ДТП#Пострадавшие
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