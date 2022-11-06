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18-летнего парня переехал автомобиль под Новосибирском – насмерть

Сегодня, 04:53
Фото: ВК/Чановская Госавтоинспекция
Совершеннолетний парень погиб на месте

18-летний парень погиб под колесами автомобиля под Новосибирском

Молодой человек погиб в ДТП в Чановском районе Новосибирской области, подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

По данным полиции, авария произошла 5 ноября около 23:00. Мужчина 35 лет ехал за рулем автомобиля Chevrolet Aveo со стороны села Кыштовка в направлении поселка Чаны.

В один момент он сбил 18-летнего пешехода. Молодой человек шел по проезжей части во встречном направлении. Травмы были смертельными и парень погиб на месте. Сейчас в ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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