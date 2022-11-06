По данным полиции, авария произошла 5 ноября около 23:00. Мужчина 35 лет ехал за рулем автомобиля Chevrolet Aveo со стороны села Кыштовка в направлении поселка Чаны.
В один момент он сбил 18-летнего пешехода. Молодой человек шел по проезжей части во встречном направлении. Травмы были смертельными и парень погиб на месте. Сейчас в ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Читайте также о том, как женщина заживо сгорела в кабине грузовика на трассе под Новосибирском. Водители в больнице с травмами. Их машины сгорели до тла и не подлежат восстановлению.