По данным полиции, страшная авария была на 99 километре автодороги Р-256. Водитель 1967 года рождения за рулем автомобиля Freightliner ехал со стороны Барнаула до Новосибирска. При обгоне он выехал на встречную полосу и врезался в машину марки «Маз», которой управлял мужчина 1962 года рождения.
После столкновения грузовики съехали в кювет. В результате ДТП машины вспыхнули. Оба водителя были срочно госпитализированы в больницу с различными травмами. Погибла пассажирка автомобиля Freightliner 1971 года рождения. Она получила травмы не совместимые с жизнью.
Как рассказали очевидцы в ВК-группе «АСТ-54», погибшая была женой водителя. На месте было организовано реверсивное движение. Сотрудники ГИБДД выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.
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