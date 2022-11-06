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Женщина заживо сгорела в кабине грузовика на трассе под Новосибирском

Сегодня, 03:37
Фото: Atas.info / АСТ-54/ГУ МВД
Водители в больнице, погибла пассажирка

В Новосибирской области пассажирка погибла в ДТП с грузовиками

Смертельное ДТП на трассе произошло в Черепановском районе Новосибирской области вечером, 5 ноября, подробности рассказали в ГУ МВД по НСО.

По данным полиции, страшная авария была на 99 километре автодороги Р-256. Водитель 1967 года рождения за рулем автомобиля Freightliner ехал со стороны Барнаула до Новосибирска. При обгоне он выехал на встречную полосу и врезался в машину марки «Маз», которой управлял мужчина 1962 года рождения.

После столкновения грузовики съехали в кювет. В результате ДТП машины вспыхнули. Оба водителя были срочно госпитализированы в больницу с различными травмами. Погибла пассажирка автомобиля Freightliner 1971 года рождения. Она получила травмы не совместимые с жизнью.

Как рассказали очевидцы в ВК-группе «АСТ-54», погибшая была женой водителя.  На месте было организовано реверсивное движение. Сотрудники ГИБДД выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

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