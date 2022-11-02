За гибель в ДТП 16-летней девушки ответит таксист из Новосибирска

В суд передано дело в отношении 22-летнего новосибирца. По данным следствия, 14 июля-2022 поздно ночью трое молодых людей ехали в такси. В центре Новосибирска их машина врезалась в другой автомобиль, так как водитель такси не уступил дорогу.
В результате аварии 16-летняя девушка получила травмы несовместимые с жизнью. Ее друг был госпитализирован в больницу с травмами, другой молодой человек сильно не пострадал.
Выяснилось, что 22-летний водитель такси был в состоянии наркотического опьянения. Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением.
Напомним, что их машину отбросило прямо на столб той стороной, где сидела девушка. Спасатели долго вытаскивали её из авто. По версии друзей, сидящих в автомобиле такси с девушкой, молодые люди хотели погулять в Первомайском сквере.