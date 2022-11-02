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За гибель в ДТП 16-летней девушки ответит таксист из Новосибирска

Сегодня, 06:24
Фото: СК по НСО
Место, где произошла страшная авария

В Новосибирске осудят таксиста, устроившего смертельное ДТП

Завершилось расследование дела против водителя такси, который в состоянии опьянения устроил смертельное ДТП в Новосибирске. В тот день погибла 16-летняя девушка, сообщают в СУ СК по НСО.

В суд передано дело в отношении 22-летнего новосибирца. По данным следствия, 14 июля-2022 поздно ночью трое молодых людей ехали в такси. В центре Новосибирска их машина врезалась в другой автомобиль, так как водитель такси не уступил дорогу.  

В результате аварии 16-летняя девушка получила травмы несовместимые с жизнью. Ее друг был госпитализирован в больницу с травмами, другой молодой человек сильно не пострадал.

Выяснилось, что 22-летний водитель такси был в состоянии наркотического опьянения. Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением.

Напомним, что их машину отбросило прямо на столб той стороной, где сидела девушка. Спасатели долго вытаскивали её из авто. По версии друзей, сидящих в автомобиле такси с девушкой, молодые люди хотели погулять в Первомайском сквере.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#2022#Смерть
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