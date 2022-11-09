Второе дело завели после гибели ребенка в перевернувшемся автобусе под Новосибирском

ООО «Татарское АТП» подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Перевозчика также могут привлечь к ответственности за аварию, унесшую жизнь ребенка.
«Ранее полиция возбудила дело по факту транспортного происшествия. Сейчас собираются материалы в отношении перевозчика. Будет дана оценка работе компании, которая должна осуществлять безопасную перевозку пассажиров», - уточнила старший помощник руководителя управления (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Елена Коновалова.
Напомним, жесткая авария с участием автобуса произошла 8 ноября в городе Татарске Новосибирской области. Водитель потерял управление, съехал в кювет, где перевернулся. В салоне находились 14 пассажиров – шесть из них серьезно пострадали, погибла одна маленькая девочка.