atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Второе дело завели после гибели ребенка в перевернувшемся автобусе под Новосибирском

Сегодня, 07:06
Фото: СУ СКР Новосибирской области
СУ СКР Новосибирской области возбудил дело против ООО «Татарское АТП» после ДТП
Следователи СУ СКР Новосибирской области возбудили дело в отношении автоперевозчика, которому принадлежит перевернувшийся в Татарске автобус. В результате ДТП пострадали 6 человек и погибла 7-летняя девочка.
Сюжет
ДТП

ООО «Татарское АТП» подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Перевозчика также могут привлечь к ответственности за аварию, унесшую жизнь ребенка.

«Ранее полиция возбудила дело по факту транспортного происшествия. Сейчас собираются материалы в отношении перевозчика. Будет дана оценка работе компании, которая должна осуществлять безопасную перевозку пассажиров», - уточнила старший помощник руководителя управления (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Елена Коновалова.

Напомним, жесткая авария с участием автобуса произошла 8 ноября в городе Татарске Новосибирской области. Водитель потерял управление, съехал в кювет, где перевернулся. В салоне находились 14 пассажиров – шесть из них серьезно пострадали, погибла одна маленькая девочка.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Татарск#Дети#ДТП#СК
Подпишитесь
71 место из 83: Новосибирск оказался в хвосте рейтинга привлекательности
Вчера, 21:19
В этом году без фаллоса: в Новосибирске задумались отказаться от знаменитого катка
Сегодня, 08:20
Опасное соседство: тувинцы с ножами в "Гренаде" близко от детских лагерей и жилья
Сегодня, 13:40
Взносы на капремонт вырастут в Новосибирске в 2023 году на 24%, а за три года на 80%
Сегодня, 14:08
Новосибирск остался без снега?
Сегодня, 09:15
Новосибирский элитный батальон «Вега» отправят на фронт в декабре
Вчера, 09:57