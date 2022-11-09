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Задержан водитель пассажирского автобуса, в котором погиб ребенок под Новосибирском

Сегодня, 01:57
Фото: atas.info/1MI
Число пострадавших в ДТП увеличилось до 7
Водителя общественного транспорта задержали: его автобус перевернулся вместе с пассажирами, есть погибшие, сообщают в ГУ МВД по НСО.

ДТП произошло в дневное время в Татарском районе. Пассажирский автобус следовал по маршруту из Татарска до Рождественки. В один момент водитель не справился с управлением, и автобус перевернулся в кювет. По одной из версий, причина тому стал – гололед.

В результате аварии погибла 7-летняя девочка. Пострадали еще семь пассажиров. Против водителя было возбуждено уголовное дело по статье:  нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В настоящий момент водитель общественного транспорта задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

В Новосибирской области перевернулся автобус, шесть пассажиров пострадали
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Напомним, что экспертиза доказала трезвость водителя. В автобусе ехали 14 пассажиров, 7 из которых пострадали. Сейчас они находятся в хирургическом отделении в состоянии средней тяжести . 

#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирская область#Смерть
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