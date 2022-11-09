Задержан водитель пассажирского автобуса, в котором погиб ребенок под Новосибирском

ДТП произошло в дневное время в Татарском районе. Пассажирский автобус следовал по маршруту из Татарска до Рождественки. В один момент водитель не справился с управлением, и автобус перевернулся в кювет. По одной из версий, причина тому стал – гололед.
В результате аварии погибла 7-летняя девочка. Пострадали еще семь пассажиров. Против водителя было возбуждено уголовное дело по статье: нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.
В настоящий момент водитель общественного транспорта задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
Напомним, что экспертиза доказала трезвость водителя. В автобусе ехали 14 пассажиров, 7 из которых пострадали. Сейчас они находятся в хирургическом отделении в состоянии средней тяжести .