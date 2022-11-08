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В Новосибирской области перевернулся автобус, шесть пассажиров пострадали

Сегодня, 12:53
Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области
Перевернувшийся автобус
Во вторник, 8 ноября, в Татарском районе Новосибирской области на 11-м км автодороги Татарск-Козловка опрокинулся пассажирский "ПАЗик", 6 человек пострадали, сообщает региональное управление МВД.

"По предварительным данным, в результате ДТП пассажирка автобуса – девочка семи лет – от полученных травм скончалась на месте. В настоящее время имеются сведения о пяти пострадавших, находившихся в салоне автобуса. Им оказана медицинская помощь, они госпитализированы", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что водитель был трезв - его освидетельствовали на месте происшествия. Причиной аварии названа гололедица.

Минздрав в беседе с журналистами "Сибкрай.ru" заявил, что травмы получили семь пассажиров. Все кроме одного госпитализирована в хирургическое отделение, их состояние оценивается как средней тяжести. 

UPD: прокуратура Новосибирской области подтвердила смерть девочки.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Автобус#Перевернулся#Семилетняя девочка
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