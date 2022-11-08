В Новосибирской области перевернулся автобус, шесть пассажиров пострадали

"По предварительным данным, в результате ДТП пассажирка автобуса – девочка семи лет – от полученных травм скончалась на месте. В настоящее время имеются сведения о пяти пострадавших, находившихся в салоне автобуса. Им оказана медицинская помощь, они госпитализированы", - говорится в сообщении.