Выпрыгнул на ходу: пассажир напал с ножом на водителя такси в Новосибирске

Как сообщается в ВК-сообществе “Инцидент Новосибирск”, водитель получил резано-колотые раны руки, груди и шеи, его состояние оценивается как тяжелое, сообщается в ВК-сообществе.
После нападения злоумышленник скрылся на угнанном такси. Ни о местонахождении машины, ни о личности нападавшего в данный момент ничего неизвестно, уточняется в публикации.
Напомним, что ранее произошла страшная авария на Гусинобродском шоссе: три пассажирки вылетели на дорогу, подробности рассказали в группе «МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».