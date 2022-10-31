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Выпрыгнул на ходу: пассажир напал с ножом на водителя такси в Новосибирске

Сегодня, 07:45
Фото: VK-сообщество "Инцидент Новосибирск"
Такси, машина
Вечером 30 октября в Новосибирске вооруженный ножом мужчина набросился на таксиста, пострадавшему пришлось выпрыгивать из машины на полном на ход

Как сообщается в ВК-сообществе “Инцидент Новосибирск”, водитель получил резано-колотые раны руки, груди и шеи, его состояние оценивается как тяжелое, сообщается в ВК-сообществе.

После нападения злоумышленник скрылся на угнанном такси. Ни о местонахождении машины, ни о личности нападавшего в данный момент ничего неизвестно, уточняется в публикации. 

Напомним, что ранее произошла страшная авария на Гусинобродском шоссе: три пассажирки вылетели на дорогу, подробности рассказали в группе «МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

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#Транспорт#Город#Такси#Нападение#Нож#Новосибирск
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