Авария произошла 29 октября в Дзержинском районе Новосибирска. Автомобиль Subaru Legacy врезался в столб освещения. Внутри машины находились 5 женщин. В результате удара три пассажирки вылетели из транспортного средства на дорогу, а еще две женщины остались в разбитом салоне.
Последствия аварии устраняли сотрудники МАСС. Одну из пассажирок – 26-летнюю женщину деблокировали из автомобиля, а 31-летнюю сибирячку транспортировали до кареты скорой помощи. Все пять пострадавших были переданы медикам.
Напомним, что в городе Татарск 30 октября 2022 года произошла авария: внедорожник переехал мальчика. Водитель скрылся с места ДТП, но позже сам пришел в полицию. По неподтвержденной информации, за рулем автомобиля Toyota RAV4 сидел 67-летний Сергей Мамонтов – депутат и начальник Татарского ДРСУ.