atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жуткие кадры ДТП с 5 пострадавшими показали в Новосибирске

Сегодня, 04:48
Фото: группа МАСС, ВКонтакте
Все пострадавшие доставлены в больницу, характер травм не уточняется
Иномарка врезалась в столб на Гусинобродском шоссе: три пассажирки вылетели на дорогу, подробности рассказали в группе «МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла 29 октября в Дзержинском районе Новосибирска. Автомобиль Subaru Legacy врезался в столб освещения. Внутри машины находились 5 женщин. В результате удара три пассажирки вылетели из транспортного средства на дорогу, а еще две женщины остались в разбитом салоне.

Последствия аварии устраняли сотрудники МАСС. Одну из пассажирок – 26-летнюю женщину деблокировали из автомобиля, а 31-летнюю сибирячку транспортировали до кареты скорой помощи. Все пять пострадавших были переданы медикам.  

Напомним, что в городе Татарск 30 октября 2022 года произошла авария: внедорожник переехал мальчика. Водитель скрылся с места ДТП, но позже сам пришел в полицию. По неподтвержденной информации, за рулем автомобиля Toyota RAV4 сидел 67-летний Сергей Мамонтов – депутат и начальник Татарского ДРСУ.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#2022#ДТП#Видео
Подпишитесь
Депутат Мамонтов переехал ребенка в Новосибирской области – тот в реанимации
Сегодня, 08:48
Как не платить зимой за вывоз мусора с дачи в Новосибирской области - инструкция
Сегодня, 09:45
Гигантский особняк с парком выставили на продажу под Новосибирском за 170 млн
Вчера, 18:38
Трое мобилизованных новосибирцев пропали, возвращаясь из самоволки
Вчера, 11:27
Повестки по WhatsApp рассылают жителям Новосибирска
Вчера, 10:12
Прокуратура купит две квартиры для сотрудников в Новосибирской области
Сегодня, 08:19