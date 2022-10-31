Напомним, что в городе Татарск 30 октября 2022 года произошла авария: внедорожник переехал мальчика. Водитель скрылся с места ДТП, но позже сам пришел в полицию. По неподтвержденной информации, за рулем автомобиля Toyota RAV4 сидел 67-летний Сергей Мамонтов – депутат и начальник Татарского ДРСУ.