Три машины столкнулись перед новосибирским ЛДС, где сегодня может выступить Элджей

Столкнулись три иномарки - Nissan Quashqai, Opel Astra и Nissan Sunny. Opel врезался в бок Quashqai: удар был такой силы, что сработали все подушки безопасности "немца". У Sunny повреждена передняя часть.
Сообщается, что из-за аварии затруднено движение перед ЛДС, куда на шоу по случаю 60-летия хоккейного клуба "Сибирь" и матч против "Северстали" стягиваются болельщики.
Кроме того, в ледовом дворце ожидается выступление новосибирца Элджея, о чем писал Atas.info со ссылкой на источник, знакомый с процессом подготовки к мероприятию.