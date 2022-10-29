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Три машины столкнулись перед новосибирским ЛДС, где сегодня может выступить Элджей

Сегодня, 10:50
Фото: ВК-паблик "АСТ-54"
ДТП возле ЛДС "Сибирь"
В Новосибирске на трамвайных путях перед ледовым дворцом спорта “Сибирь” произошло ДТП с участием трех автомобилей, фото с места происшествия опубликовано в ВК-паблике "АСТ-54".

Столкнулись три иномарки - Nissan Quashqai, Opel Astra и Nissan Sunny. Opel врезался в бок Quashqai: удар был такой силы, что сработали все подушки безопасности "немца". У Sunny повреждена передняя часть.

Сообщается, что из-за аварии затруднено движение перед ЛДС, куда на шоу по случаю 60-летия хоккейного клуба "Сибирь" и матч против "Северстали" стягиваются болельщики.

Кроме того, в ледовом дворце ожидается выступление новосибирца Элджея, о чем писал Atas.info со ссылкой на источник, знакомый с процессом подготовки к мероприятию.

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#Город#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#ЛДС "Сибирь"#ДТП#Матч#Концерт#Элджей
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