atas.info
ГлавноеВсе новости

Сделка

Выбрать дату
2024
В Новосибирске здание «Ростелекома» выкупят региональные власти
31 октября, 10:14
Суд поставил точку в деле с продажей снегоплавильной станции в Новосибирске
Новосибирская мэрия почти за бесплатно отдала снегоплавильную станцию, а сделку в итоге признали незаконной, сообщила прокуратура.
18 сентября, 03:56
Мэрия продала свою долю в здании новосибирского автовокзала за 32 млн рублей
Новосибирская мэрия продала свою долю в здании автовокзала за 32 млн рублей: кто стал новым владельцем?
23 февраля, 05:21
Новосибирский депутат Мочалин продал свой завод ГК «Химметал»
Депутат Законодательного собрания и экс-директор ЖБИ-4 Николай Мочалин продал завод ГК «Химметалл». На данный момент сделка получила окончательное завершение.
19 января, 08:50
2023
18-летняя студентка из Новосибирска продает свою девственность за 17 млн рублей
18 июля 2023, 01:33

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика