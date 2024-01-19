Новосибирский депутат Мочалин продал свой завод ГК «Химметал»

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Как сообщает «Континент Сибирь», в холдинге «Химметалл» благодаря совершенной сделке будет уже третий завод железобетонных изделий. Два других находятся в поселке Горный Тогучинского района и в Пашино. Сумма сделки не разглашается.
Компания намерена сохранить производство и существенно модернизировать его. После модернизации планируется выйти на 150 тысяч квадратных метров жилья в год.
«Это потребует значительных инвестиций, но мы к этому готовы. В итоге в Новосибирске появится предприятие с новейшим оборудованием», — рассказал один из основателей холдинга Евгений Гаврилов.
Напомним, что акционеры Бердской швейной фабрики не смогли взыскать долг с бывшего депутата Законодательного собрания Глеба Поповцева.