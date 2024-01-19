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Новосибирский депутат Мочалин продал завод ЖБИ-4

Новосибирский депутат Мочалин продал свой завод ГК «Химметал»

19 января 2024, 08:50
Фото: ksonline
Новосибирский депутат Мочалин продал завод ЖБИ-4

Холдинг «Химметал» приобрел завод ЖБИ-4 новосибирского депутата Мочалина

Депутат Законодательного собрания и экс-директор ЖБИ-4 Николай Мочалин продал завод ГК «Химметалл». На данный момент сделка получила окончательное завершение.

Как сообщает «Континент Сибирь», в холдинге «Химметалл» благодаря совершенной сделке будет уже третий завод железобетонных изделий. Два других находятся в поселке Горный Тогучинского района и в Пашино. Сумма сделки не разглашается.

Компания намерена сохранить производство и существенно модернизировать его. После модернизации планируется выйти на 150 тысяч квадратных метров жилья в год.

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«Это потребует значительных инвестиций, но мы к этому готовы. В итоге в Новосибирске появится предприятие с новейшим оборудованием», — рассказал один из основателей холдинга Евгений Гаврилов.

Напомним, что акционеры Бердской швейной фабрики не смогли взыскать долг с бывшего депутата Законодательного собрания Глеба Поповцева.

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