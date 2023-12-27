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Предприятие давно признано банкротом

Бывшему директору «Тяжстанкогидропресса» не удалось взыскать с завода 90 млн рублей

27 декабря 2023, 04:48
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Предприятие давно признано банкротом

В Новосибирске экс-директор «Тяжстанкогидропресса» отказался от иска на 90 млн

Виктор Арановский передумал требовать деньги, которые он якобы недополучил от продажи принадлежащих ему акций предприятия

Бывший директор ПАО «Тяжстанкогидропресс» Виктор Арановский отказался от иска в размере 90 млн рублей к предприятию, которое он ранее возглавлял, следует из материалов Арбитражного суда Новосибирской области. Иск был подан осенью 2022 года, в качестве соответчиков были указаны АО «БКС Банк», ФГ «БКС лтд», ООО «Азимут» и АО «Управляющая компания фондов».

Как ранее пояснял Арановский, он недополучил эти деньги от продажи своих акций завода. Причину отказа от иска экс-директор «Тяжстанкогидропресса» не комментирует. Как сказано в определении суда, после отказа от исковых требований Виктор Арановский должен заплатить 60 тысяч рублей государственной пошлины в федеральный бюджет.

Виктор Арановский возглавлял «Тяжстанкогидропресс» с 1984 по 2016 год.

Сейчас Кировский суд Новосибирска рассматривает уголовное дело в отношении Арановского и Николая Степакина, который занимал пост руководителя завода с 2016 по 2019 год.

Правоохранительные органы считают, что в период с 2016 по 2020 годы Степакин и Арановский заключали сделки по отчуждению имущества завода без согласия акционеров и членов Совета директоров. При этом цены были намеренно занижены.

Как результат, из состава ПАО «Тяжстанкогидропресс» вывели здание, земельный участок, промышленное оборудование и 100% доля в уставном капитале сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью, принадлежавшего заводу. Общая сумма этих сделок составила более 200 млн рублей, сообщала ранее пресс-служба УФСБ по Новосибирской области.

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