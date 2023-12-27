Бывшему директору «Тяжстанкогидропресса» не удалось взыскать с завода 90 млн рублей

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:50
Бывший директор ПАО «Тяжстанкогидропресс» Виктор Арановский отказался от иска в размере 90 млн рублей к предприятию, которое он ранее возглавлял, следует из материалов Арбитражного суда Новосибирской области. Иск был подан осенью 2022 года, в качестве соответчиков были указаны АО «БКС Банк», ФГ «БКС лтд», ООО «Азимут» и АО «Управляющая компания фондов».
Как ранее пояснял Арановский, он недополучил эти деньги от продажи своих акций завода. Причину отказа от иска экс-директор «Тяжстанкогидропресса» не комментирует. Как сказано в определении суда, после отказа от исковых требований Виктор Арановский должен заплатить 60 тысяч рублей государственной пошлины в федеральный бюджет.
Виктор Арановский возглавлял «Тяжстанкогидропресс» с 1984 по 2016 год.
Сейчас Кировский суд Новосибирска рассматривает уголовное дело в отношении Арановского и Николая Степакина, который занимал пост руководителя завода с 2016 по 2019 год.
Правоохранительные органы считают, что в период с 2016 по 2020 годы Степакин и Арановский заключали сделки по отчуждению имущества завода без согласия акционеров и членов Совета директоров. При этом цены были намеренно занижены.
Как результат, из состава ПАО «Тяжстанкогидропресс» вывели здание, земельный участок, промышленное оборудование и 100% доля в уставном капитале сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью, принадлежавшего заводу. Общая сумма этих сделок составила более 200 млн рублей, сообщала ранее пресс-служба УФСБ по Новосибирской области.