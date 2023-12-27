Бывшему директору «Тяжстанкогидропресса» не удалось взыскать с завода 90 млн рублей

Как ранее пояснял Арановский, он недополучил эти деньги от продажи своих акций завода. Причину отказа от иска экс-директор «Тяжстанкогидропресса» не комментирует. Как сказано в определении суда, после отказа от исковых требований Виктор Арановский должен заплатить 60 тысяч рублей государственной пошлины в федеральный бюджет.