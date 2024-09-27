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Сентябрь
Суд в Новосибирске отказал в проведении митинга в защиту YouTube
Активисты пытались оспорить запрет мэрии, но суд встал на сторону муниципалитета.
27 сентября, 09:57
Коммунисты пойдут в суд с мэрией из-за митинга против блокировки YouTube
26 сентября, 08:50
Май
Мать из Новосибирска отказалась от недееспособного сына, спустя 38 лет
В Новосибирске опека вынудила мать отказаться от недееспособного взрослого сына, сообщила женщина.
2 мая, 02:53
Декабрь 2023
Бывшему директору «Тяжстанкогидропресса» не удалось взыскать с завода 90 млн рублей
27 декабря 2023, 04:48
Ноябрь 2023
Кандидатам от «Яблока» отказали в регистрации на выборах в горсовет Новосибирска
6 ноября 2023, 03:58

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