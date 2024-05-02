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Мать от своего сына отказалась лишь формально

Мать из Новосибирска отказалась от недееспособного сына, спустя 38 лет

2 мая 2024, 02:53
Фото: Анна Пашагина
Мать от своего сына отказалась лишь формально
В Новосибирске опека вынудила мать отказаться от недееспособного взрослого сына, сообщила женщина.

55-летняя Лариса Оскольская была вынуждена отказаться от сына. Их история растрогает многих новосибирцев. Женщина родила ребенка в 16 лет, но была вынуждена от него отказаться. Его отправили в детдом. Мальчику поставили диагноз, подтверждающий его недееспособность.

Всю свою жизнь он пытался найти маму, в том числе ища ее по фамилии в интернете. Дело в том, что в его фамилии была допущена ошибка: он записан как Оспольский, а должен Оскольский. Это затрудняло поиски. Сын писал каждой женщине с похожими ФИО. И нашел.

Когда Дмитрий нашел свою родительницу, она оформила на него опеку. Сам 38-летний мужчина был весьма агрессивен. В очередной приступ мать была вынуждена позвонить врачам. Его отправили в психбольницу на полгода.

Опека настояла на том, чтобы женщина от него отказалась, иначе ее бы внесли в список недобросовестных опекунов, а это значило, что никакую опеку на свою пожилую мать она бы не получила. Сибирячка согласилась. Сейчас она каждый день навещает своего сына и отказываться от него она не собирается, пишет КП-Новосибирск, так как отказ от него был формальным.

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