Мать из Новосибирска отказалась от недееспособного сына, спустя 38 лет

Опека настояла на том, чтобы женщина от него отказалась, иначе ее бы внесли в список недобросовестных опекунов, а это значило, что никакую опеку на свою пожилую мать она бы не получила. Сибирячка согласилась. Сейчас она каждый день навещает своего сына и отказываться от него она не собирается, пишет КП-Новосибирск, так как отказ от него был формальным.